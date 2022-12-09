IMDb назвав найкращих акторів 2022 року – без Дженни Ортеги
Джерело:IMDb
IMDb традиційно підбив підсумки року. Найбільший сайт про кінематограф назвав найкращих акторів 2022 року.
Перше місце завоювала кубино-іспанська кіноакторка Ана де Армас, яка вже вдруге пишається цим званням. У 2022 році зірка зіграла культову Мерилін Монро у фільмі "Білявка", у психологічному трилері "Глибокі води" з Беном Аффлеком та у бойовику "Сіра людина" з Раяном Гослінгом і Крісом Евансом у головних ролях.
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Найкращі актори 2022 року за версією IMDb
Джеймі Кемпбелл Баєр (10 місце)
У 2022 році Джеймі Кемпбелл Баєр фантастично трансформувався у Векну – великого лиходія 4 сезону серіалу "Дивні дива", який влітку очолив список найуспішніших англомовних шоу на Netflix.
Зої Кравіц (9 місце)
Зої Кравіц загалом завжди в центрі уваги, але цього року вона вперше знялася в популярному трилері "Кімі", а після нього була роль Селіни Кайл – Жнки-кішки у "Бетмені". На черзі її режисерський дебют у 2023 році.
Лілі Джеймс (8 місце)
Лілі Джеймс не вперше у списку найкращих акторів за версією IMDb, адже у 2021 році вона посіла 10 місце. Цього року вона повернулася завдяки своїй ролі Памели Андерсон у мінісеріалі "Пем та Томмі", який також приніс їй номінацію на премію Еммі за головну жіночу роль.
Остін Батлер "Елвіс" (7 місце)
Каліфорнійська зірка став улюбленим багатьох, коли на екрани вийшов фільм про кумира мільйонів – Елвіса Преслі. Він у картині "Елвіс" зіграв головну роль. У 2023 році актор може отримати Оскара за найкращу чоловічу роль, а також з’явиться у другій частині "Дюни".
Міллі Боббі Браун (6 місце)
Завдяки серіалу "Дивні дива 4" Міллі Боббі Браун опинилася на 6 місці у цьому списку. Але саме фільм "Енола Голмс 2" допоміг міг їй тут утриматися.
Джулія Гарнер (5 місце)
2022 рік був для Джулії Гарнер дуже цікавим. Вона отримала премію Еммі за останній сезон "Озарка", а також зіграла головну роль у шоу "Вигадана Анна". Наступного року вона повернеться на екрани у ролі Мадонни у майбутньому біографічному фільмі.
Джозеф Квін (4 місце)
Цього року Джозеф Квін зіграв у серіалі "Дивні дива 4". Також він брав участь у проєкті "Гра престолів" у 2011 році.
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Міллі Алкок (3 місце)
Міллі Алкок – австралійська акторка, відома за роллю молодої Реніри Таргарієн у телесеріалі HBO "Дім дракона".
Емма Д'арсі (2 місце)
Емма Д'арсі зіграла старшу Рейніру Таргарієн у телесеріалі "Дім Дракона".
Ана де Армас (1 місце)
У 2022 році зірка зіграла культову Мерилін Монро у фільмі "Білявка", у психологічному трилері "Глибокі води" з Беном Аффлеком та у бойовику "Сіра людина" з Раяном Гослінгом і Крісом Евансом у головних ролях.