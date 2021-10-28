Найкращі фільми з Джулією Робертс: огляд до Дня народження зірки

Свій день народження 28 жовтня святкує одна з найкращих зірок Голлівуду Джулія Робертс. Сьогодні їй виповнюється 54 роки, у які вона надалі тішить фанатів не тільки своєю усмішкою, а бездоганними ролями у фільмах. До Дня народження зірки редакція Кіно 24 вирішила згадати найцікавіші стрічки, у яких актриса зіграла бездоганно.

Увесь час своєї кар'єри голлівудській красуні довелось зіграти чимало яскравих ролей, які кожного разу ще більше показували її талант та унікальність. Редакція Кіно 24 обрала найкращі фільми з Джулією Робертс, які точно зігріють вас в один із холодних осінніх вечорів.

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"Одинадцять друзів Оушена", 2001 рік

Не минуло й доби з моменту виходу Денні Оушена з в'язниці, як він уже запланував одне з найскладніших і найзухваліших пограбувань. Денні підбирає команду одинадцятьох "професіоналів своєї справи", які мають намір зробити найскладнішу крадіжку. А все заради неймовірної Джулії Робертс, яка у фільмі грає дружину Денні Оушена, хоч і колишню. Тесс Оушен покинула злодія та шахрая, тож у неї з’явився новий залицяльник – мільярдер і мафіозі Террі Бенедикт. Денні хоче повернути свою дружину-красуню, тож вирішує пограбувати одразу три казино.

"Одинадцять друзів Оушена": дивіться трейлер

"Диво", 2017 рік

У центрі сюжету життя хлопчика Авґуста Пуллмана. З однієї сторони, він також, як і його однолітки, любить ходити на дні народження, розважатися, обожнює "Зоряні війни", грається зі своїм собакою. Однак, Авґуст ніколи не ходив у звичайну школу, з ним кожного дня займалася мама. Хлопчик переніс 27 операцій через рідкісну генетичну помилку – в нього немає обличчя. Згодом настає легендарний момент – хлопчик йде у звичайну школу, вперше, до звичайних дітей.

"Диво": дивіться трейлер онлайн

"Їсти, молитися, кохати", 2010 рік

Героїня Елізабет панічно боячись змін, вирішила змінити своє сіре та буденне життя і відправитися в довгий шлях без чіткого плану, знаючи лише приблизний маршрут. Безумовно, це один з найкращих фільмів про подорож та пошуки власного я. Спочатку вона їде до Італії, де пізнає всі тонкощі наймелодійнішої у світі мови, куштує найсмачнішу італійську пасту та піцу, гуляє історичними місцями, а після цього вирушає в Індію, аби ближче познайомитися з самою собою і випробувати на собі силу молитви. А свій внутрішній спокій та баланс Елізабет знаходить на морі в Індонезії. Саме там її чекає найважливіша пригода, яка трапляється з нами у житті – любов.

"Їсти, молитися, кохати", 2010: дивіться трейлер

"Ерін Брокович", 2000 рік

За роль у фільмі "Ерін Брокович" акторка отримала свій історичний найбільший гонорар у розмірі 20 мільйонів доларів. Вона стала першою жінкою, яка отримала такий гонорар. Що цікаво, задля цієї ролі Робертс була змушена навчитися писати правою рукою, адже в житті вона шульга. Саме за цю біографічну стрічку акторка отримала найбажаніший титул акторів – Оскар. У центрі сюжету – історія красивої та рішучої жінки, що заснована на реальних подіях. Доведена до відчаю, самотня мама трьох дітей Ерін Брокович напрошується на роботу в невелику юридичну фірму. Однак, не без труднощів.

"Ерін Брокович": дивіться трейлер

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"Ноттінг Гілл", 1999 рік

За сюжетом, на глядачів чекає приголомшлива романтична історія між людьми з абсолютно різних світів. Вільям Текер – скромний власник книгарні в лондонському районі Ноттінг Гілл, він любить своє життя та свою роботу, втім є одна деталь, яка не дозволяє пазлику скластися – йому чогось таки не вистачає. Та чи зміниться життя Текера після того, як зірка Скотт зайде до нього у книжкову крамницю? Безумовно, у жанрі романтичної комедії Джулія Робертс як риба у воді.

Дивіться трейлер фільму "Ноттінг Гілл": відео

"Весілля найкращого друга", 1997 рік

За сюжетом найкращі друзі Джуліанна і Майкл домовилися, що одружаться, якщо до 28 років не знайдуть собі пару. Однак, напередодні свого дня народження Майкл повідомляє Джуліанні, що нарешті зустрів свою другу половинку і запрошує подругу на весілля. Тільки є одне але: Джуліанна усвідомлює, що кохає Майкла і має намір повернути хлопця за будь-яку ціну.

"Весілля найкращого друга": дивіться трейлер

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"Красуня", 1990

Проїжджаючи нічним містом Едвард Льюїс зупинився біля красивої довгоногої Вівіан. Її кличуть, вона бере лише готівкою, а далі за сценарієм. Однак, зранку головний герой розуміє, що зовсім не хоче розлучатися з повією. Він пропонує їй залишитися ще за додатковий гонорар. Але чи не використовує він її? Усім відомо, що щоб отримати щось бажане – треба ризикнути. Роль вуличної повії зробила акторку однією з найяскравіших голлівудських зірок.

"Красуня" : дивіться трейлер

"Білосніжка: Помста гномів", 2012

Джулія Робертс у ролі злої Королеви мріє вийти заміж за багатенького та чарівного Принца. Однак, він виселяє з палацу Білосніжку і бере владу у свої руки. Вона, на щастя, не загинула і тепер обдумує план помститися Лиходійці.

"Білосніжка: Помста гномів": дивіться відео