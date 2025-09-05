Актора зазвичай знають завдяки ролі у фільмі "Бітлджюс", але це далеко не єдина відома й вдала стрічка за його участю. У п'ятницю, 5 вересня, Майкл Кітон святкує день народження – йому виповнилося 74 роки. З цієї нагоди Кіно 24 розповість про одні з найвідоміших його фільмів.

"У центрі уваги" (2015)

Стрічка, що заснована на реальних подіях, розповідає про журналістське розслідування щодо священників бостонської католицької церкви, яких звинуватили в насильстві. Упродовж дослідження справи виявляється, що кардинал Бернард Лоу тривалий час покривав своїх підопічних. Після скандалу 65 парафій було закрито й скасовано.

Майкл Кітон зіграв Волтера Робінсон, редактора газети "Бостон глоуб", де й виходили матеріали. Він показав старанність і перфекціонізм свого героя.



Майкл Кітон у кіно / Кадр з фільму

"Бердмен" (2014)

Оскароносна чорна комедія розповідає про голлівудського актора Ріґґана Томсона, який став відомим завдяки ролі супергероя Бердмена. Але роками потому він мусить переступити через себе та зіграти на Бродвеї, щоб повернути собі славу й самого себе.

Майкл Кітон зіграв головну роль та продемонстрував феноменальну гру, за що його цілком заслужено номінували на Оскар. Актор став центральною та головною частиною фільму.



Майкл Кітон у кіно / Кадр з фільму

"Суд над чиказькою сімкою" (2020)

В'єтнамська війна у певний момент почала викликати обурення в американського суспільства. Спершу протести були мирними, але з часом ситуація ставала ще більш напруженою та радикальною. У центрі сюжету драми – справа "Чиказької сімки". Це група протестувальників, яких звинуватили у спробі державного перевороту.

Майкл Кітон постав у ролі ексгенерального прокурора США Рамсея Кларка, впевненого чоловіка з шаленою витримкою. Він чудово впорався з різкими діалогами свого героя і вклав неймовірну енергію у свою гру.



Майкл Кітон у кіно / Кадр з фільму

"Бетмен" (1989)

Це супергеройська історія очима режисера Тіма Бертона. Головний герой ховається під маскою летючої миші, одягнений у броню та їздить на Бетмобілі. Коли Брюс Вейн був дитиною, він став свідком смерті своїх батьків у місті Готем. Тут стає щоразу небезпечніше. Але нарешті з'являється захисник – той, хто оберігатиме мирних громадян.

Майкл Кітон став несподіваним вибором на роль Бетмена, однак він довів скептикам, що це його персонаж, коли продемонстрував неймовірну гру. Він збалансував два боки свого героя так, як це не вдавалося іншим акторам у ролі Бетмена.



Майкл Кітон у кіно / Кадр з фільму