10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які найбільше полюбились українським глядачам

Стримінгова платформа Netflix знову оновила свій список найпопулярніших стрічок на платформі. Серед фільмів, які найчастіше дивляться українці можна помітити дуже різножанрові кіноісторії.

Деякі стрічки є абсолютно новими, а інші – давно відомі справжнім кіноманам. У матеріалі Кіно 24 обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом уже сьогодні.

Рекомендуємо Найочікуваніша прем'єра: вийшов трейлер фільму "Наша провина", який заінтригував усіх фанатів

"Список мрій"

У центрі сюжету дівчина, яка вирішила нарешті виконати свої підліткові мрії. Вона прощається з мамою і вирушає на зустріч цілям. Але не все так просто: у процесі вона розкриває сімейні таємниці, знаходить любов і наново знаходить себе.

"Список мрій": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бенгер"

Нова французька комедія. За сюжетом, агентка розвідки пропонує безперспективному ді-джею можливість розібратися з його молодим суперником. Він бачить у цьому свій шанс, тому погоджується. Час покаже, до чого це призведе.

"Бенгер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Електричний штат"

Події фільму "Електричний штат" розгортаються в альтернативній футуристичній версії історії, де світ пережив глобальну техногенну катастрофу. Війна, в якій люди активно використовували високотехнологічні дрони й роботів, закінчилася жахливими наслідками: машини вийшли з-під контролю та почали знищувати своїх творців.

У пошуках молодшого брата осиротіла дівчина подорожує Заходом із роботом, який виглядає, як мультяшний персонаж, контрабандистом і його помічником.

"Електричний штат": дивіться онлайн трейлер фільму

Такий у списку топових стрічок ви знайдете такі фільми:

"Щенячий патруль. Мегакіно"

"Остання подорож Деметри"

"Земне ядро: Кидок у пекло"

"Секрети домашніх тварин 2"

"Тролі"

"Голий пістолет"

"Посіпаки"

Обирайте кіно для перегляду ввечері чи на вихідних із найближчими людьми.