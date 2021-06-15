Найкращі фільми про літо із присмаком моря

Навіть, якщо у вас роботи, як піску морського, то теплі спогади і мрії про відпочинок точно не завадять. Якщо ви сумуєте за синіми хвилями, за морським шумом і вітром з присмаком солі, то вам точно треба переглянути найцікавіші фільми про літо, які редакція Кіно 24 підготувала для вас.
А ще ми пропонуємо завершити всі робочі справи якнайшвидше й опинитися на березі найтеплішого моря. А поки – надихайтеся літніми картинами про море влітку.
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Список фільмів про літо та море
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"Цей незручний момент"
Країна: Франція, Бельгія
Рейтинг IMDb: 6,3
Оригінальна назва: Un moment d’égarement
Двоє друзів відпочивають на Рив’єрі зі своїми дітьми. Та як себе поводить 42-річний батько зі 17-річною красунею? Він безтями закохується. Все б нічого, якби ця дівчина не була б дочкою його найкращого друга.
"Цей незручний момент": дивіться трейлер
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"Канікули маленького Ніколя"
Країна: Франція
Рейтинг IMDb: 6,2
Оригінальна назва: Les vacances du petit Nicolas
Ось і завершився ще один семестр навчального року і маленький Ніколя думаю про канікули. Відправишись разом із сім’єю до моря, хлопець знаходить нових друзів і потрапляє у безліч кумедних та цікавих пригод,
"Канікули маленького Ніколя": дивіться трейлер
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"Дружина напрокат"
Рік: 2011
Країна: США
Рейтинг IMDb: 6,4
Оригінальна назва: Just Go with It
Денні, пластичний хірург, "грає" на жіночих почуттях, вдаючи, що одружений, і, в результаті, не готовий до серйозних стосунків. Та чергова дівчина вимагає познайомити її з дружиною, щоб та підтвердила шлюборозлучний процес. Як буде "викручуватися" головний герой із різних курйозних ситуацій – дивіться у комедії.
"Дружина напрокат": дивіться трейлер
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"Світло між двох океанів"
Країна: США, Великобританія, Нова Зеландія, Індія, Австралія
Рейтинг IMDb: 7,2
Оригінальна назва: The Light Between Oceans
У фільмі зображено історію доглядача маяка та його дружини від моменту, коли вони знайшли мертвого чоловіка та новонароджену дитину в присталому до берега човні. Пара вирішує забрати дитя собі.Однак, наскільки руйнівними будуть наслідки – вони не могли уявити.
"Світло між двох океанів": дивіться трейлер
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"Superнянь 2"
Країна: Франція
Рейтинг IMDb: 6,4
Оригінальна назва: Babysitting 2
Франк і Соня разом зі своїми друзями їдуть на відпочинок до Бразилії в шикарний готель, власником якого є батько дівчини. Франк планує скористатися моментом та освідчитися своїй дівчині. Їхні друзі їдуть на екскурсію і губляться. Їх починають розшукувати, проте, знаходять лише відеокамеру із записом всіх подій.
"Superнянь 2": дивіться трейлер