10 найкращих фільмів про жінок, які прагнуть рівності з чоловіками

У День емансипації жінок, який відзначають 30 травня, редакція Кіно 24 пропонує переглянути фільми про легендарних красунь, які здатні змінити історію. В них головні героїні відстоюють свої права та прагнуть рівності з чоловіками. Нехай такі фільми вас лише надихають.

За час існування кінематографу у Голлівуді зняли сотні фільмів про сильних жінок, готових йти наперекір суспільній думці та звичним правилам. Ми підготували для вас список найкращих фільмів, обирайте найкращі для вас і переглядайте.

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"Прислуга"

Жіночий рух, боротьба за права, емансипація жінок

Рік: 2011

Країна: США

Рейтинг IMDb: 8

Оригінальна назва: The help

Молода хоробра дівчина, яка щойно закінчила університет, пише книгу про життя чорношкірих афроамериканців, ти самим піднімає питання соціальної нерівності і стає однією з перших, хто почав показувати шлях до великих змін.

"Прислуга" 2011: дивіться трейлер

"Дорослі іграшки"

Жінки та дискримінація на ринку праці

Рік: 2010

Країна: Великобританія, Франція, Люксембург

Рейтинг IMDb: 6,7

​Оригінальна назва: Hysteria

Романтична комедія, події якої відбуваються у 19 столітті. Мортімер Гренвіль влаштовується на роботу в кабінет доктора Далрімпла, який славиться на весь Лондон унікальним методом лікування "істерії" – жіночого перезбудження – за допомогою інтимного масажу.

"Дорослі іграшки" 2010: дивіться трейлер

"Темпл Грандін"

Жінки та наука

Рік: 2010

Країна: США

Рейтинг IMDb: 8,3

​Оригінальна назва: Temple Grandin

Фільм присвячений Темпл Ґрандін – жінці-аутисту, яка здійснила революцію в практиці гуманного поводження з худобою на тваринних ранчо і скотобійнях.

"Темпл Грандін" 2010: дивіться трейлер

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"Іоанна – жінка на папському престолі"

Жінки та релігія

Рік: 2009

Країна: Німеччина, Великобританія, Італія, Іспанія

Рейтинг IMDb: 6,7

​Оригінальна назва: Pope Joan

Іоанна – надзвичайно хоробра і честолюбна жінка, яка зазіхнула на святе — папський престол. Приховавши свою стать, Іоанна два роки була головою католицької церкви.

"Іоанна – жінка на папському престолі" 2009: дивіться трейлер

"Грай, як Бекхем"

Жінки та спорт

Рік: 2002

Країна: Великобританія

Рейтинг IMDb: 6,6

​Оригінальна назва: Bend it Like Beckham

У фільмі йдеться про талановиту дівчину Джесс, яка обожнює футбол і лише футбольна кар’єра зробить її щасливою. Вона доводить, що дівчатка грають не гірше за хлопців.

"Грай, як Бекхем" 2002: дивіться трейлер

"Хоробре серце Ірени Сендлер"

Жінки та війна

Рік: 2009

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7,2

​Оригінальна назва: The Courageous Heart

of Irena Sendler

Фільм зображає історію Ірени Сендлер. Вона була соціальним працівником і входила до складу польського підпілля часів Другої світової війни. Завдяки їй з варшавського гетто було вивезено близько 2500 тисяч єврейських дітей. Вона рятувала життя, але в 1943 році була заарештована за анонімним доносом і після тортур засуджена до смерті.

"Хоробре серце Ірени Сендлер" 2002: дивіться трейлер

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"Посмішка Мони Лізи"

Жінки та доступ до освіти

Рік: 2003

Країна: США, Музей жіночої та гендерної історії

Рейтинг IMDb: 6,5

​Оригінальна назва: Mona Lisa Smile

Молода викладачка Вотсон переконує і надихає своїх учениць, щоб вони мали мужність боротися за існування, якщо вони дійсно хочуть жити. Вона, завдяки урокам з мистецтва, доводить дівчатам, що жодна з них не повинна підкорятися стереотипам про те, що жінка народжена лише для того, що народити дітей і бути домогосподарками.

"Посмішка Мони Лізи" 2003: дивіться трейлер

"Таємничий Альберт Ноббс"

Жінки та насильство; домашнє насильство

Рік: 2011

Країна: Великобританія, Ірландія

Рейтинг IMDb: 6,7

​Оригінальна назва: Albert Nobbs

Історія про жінку, яка таємничо видає себе за чоловіка аж 30 років.

"Таємничий Альберт Ноббс" 2011: дивіться трейлер

"День, коли я стала жінкою"

Жінки та традиції

Рік: 2000

Країна: Іран

Рейтинг IMDb: 7,3

​Оригінальна назва: The Day I Became a Woman

Фільм розповідає три історії, кожна з яких зображує різний етап у житті іранських жінок.

"День, коли я стала жінкою" 2000: дивіться трейлер

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"Міс Остін шкодує"

Історичні

Рік: 2008

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7,1

​Оригінальна назва: Miss Austen Regrets

У центрі сюжету – чарівна міс Джейн Остін, відома письменниця. На її піклуванні — сестра й мати. Живуть вони дуже скромно. Трапляються різні сварки, матір дорікає Джейн, що вона не вийшла вдало заміж.

"Міс Остін шкодує" 2008: дивіться трейлер