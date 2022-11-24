Що подивитися на Netflix, навіть без світла: 10 найрейтинговіших фільмів та серіалів

Після важкого робочого дня і масованих ракетних атак Росії, хочеться просто відпочити. Переглянувши список найрейтинговіших стрічок на Netflix, можете обрати одну з них і насолодитись переглядом, поки є світло та інтернет. А також ми розкажемо, як дивитися Netflix без електроенергії.

Netflix щовівторка оновляє списки рейтингових стрічок у різних країнах світу на окремому сайті "Топ 10 на Netflix". Нижче знайомтеся з тими стрічками, які дивилися українці на стрімінгу за період від 14 до 20 листопада, і обирайте собі щось до душі.

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Найпопулярнішим серіалом цього періоду став німецький серіал в жанрі містики "1899". Його прем’єра відбулася 17 листопада 2022 року. Серіал має 8 серій, над якими працювали режисер Баран бо Одар та сценарист Янтьє Фрізе. Головні ролі зіграли: Емілі Бічем, Анайрін Барнард, Андреас Пічман, Мігель Бернардеау.

У центрі історії – група багатонаціональних мігрантів, що подорожують зі Лондона до Нью-Йорка, аби розпочати нове життя. Коли вони стикаються з іншим пароплавом, то їхня подорож перетворюється на кошмар.

"1899" 2022: дивіться трейлер

Більше найпопулярніших серіалів Netflix

"Корона", 5 сезон;

"Корона", 1 сезон;

"Корона", 2 сезон;

"Мертвий для мене", 3 сезон;

"Монстр: Історія Джеффрі Дамера";

"З нуля";

"Спостерігач", 1 сезон;

"Корона", 4 сезон;

"Корона", 3 сезон.

Найпопулярніші серіали Netflix в Україні: рейтинг / Фото Netflix

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Найпопулярніші фільми Netflix в Україні

Найпопулярнішим фільмом став "Незабутнє Різдво" – романтична різдвяна комедія із Ліндсі Лохан після її 9-річної перерви у кіно. Картина розповідає про спадкоємицю, яка втратила пам'ять і опинилася під опікою вдівця.

"Незабутнє Різдво" 2022: дивіться трейлер онлайн



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"Енола Холмс 2";

"Країна сну";

"Чудо";

"На Західному фронті без змін";

"Різдво з тобою";

"Енола Холмс";

"Втрачена куля 2";

"Хороший медбрат";

"Школа добра та зла".

Найпопулярніші фільми Netflix в Україні: рейтинг / Фото Netflix