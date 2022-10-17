Найкращі фільми, які ви не можете пропустити на "Київському тижні критики"

У кінотеатрі "Жовтень" з 20 до 26 жовтня 2022 року вшосте відбудеться Київський тиждень критики — міжнародний фестиваль арткіно, кураторами якого є українські кінокритики й кінокритикині. Редакція Кіно 24 запитала кураторів та кураторок фестивалю про must-see фільми цьогорічного фестивалю та дізналася, чому ви не можете їх пропустити.

Подія розширилася попри війну: програма фестивалю складається з 28 стрічок, які продемонструють у межах п’яти секцій. На Київському тижні критики відбудуться національні прем’єри шести головних українських фільмів року, міжнародних фестивальних гітів, покази актуальних британських картин, а також створеної спільно з Довженко-Центром ретроспективної програми "Історія української комедії".

Читайте також 5 щемливих і сильних фільмів про кохання на відстані

Традиційно в межах події відбудеться нагородження Премією "Кіноколо", яка у 2022 році відзначить перший ювілей.

Найкращі фільми на Київському тижні критики 2022

Фільми від Сергія Ксаверова

Член FIPRESCI та Спілки кінокритиків України. Автор видань LB.ua та DTF MAGAZINE

Сергій Ксаверов / Фото надане компанією Артхаус Трафік

Земля Бога

(Міжнародна програма)

Це неймовірно красива, але насправді досить некомфортна стрічка про подорож данського священника в 19 столітті Ісландією — землі, яка в той час була колонією Данії. "Земля Бога", серед іншого, є історією про те, що таке колоніалізм на матеріалі конкретної, досить невеликої за масштабом історії.

"Земля Бога": дивіться трейлер онлайн

Памфір

(Програма "Фокус: Україна — Велика Британія")

Це одна з найкращих українських стрічок за останні роки, на мою думку. Це дуже впевнена, навіть зухвала дебютна стрічка Дмитра Сухолиткого-Собчука, і я був далеко не один, хто чекав його "Памфір". Дуже умовно — це кримінальна драма, місце події якої — невеличке село на кордоні з Румунією, де багато чого так чи інакше пов’язане з контрабандою.

Але в фільму є декілька смислових шарів, в яких "Памфір" можна розуміти. Це класний приклад досить складного фільму, який здається простішим, ніж він є, який цікаво дивитися та який неймовірно виглядає.

"Памфір": дивіться трейлер онлайн

До теми Найцікавіші кінопрем'єри жовтня 2022 на будь-який смак

Стрічки від Станіслава Битюцького

Кінознавець Довженко-Центру, режисер

Станіслав Битюцький / Фото надане компанією Артхаус Трафік

Ім’я: Кармен

(Спеціальний показ у межах ретроспективної програми Gamechangers)

Я виріс на фільмах Ґодара, потім в якийсь момент відійшов від нього, але його смерть справді якось зрезонувала, як кінець певної епохи. Тож зараз подивитися його фільм у межах фестивалю — це одночасно данина одному з ключових режисерів в історії кіно та просто крута можливість подивитися його кіно на великому екрані, можливість, яка, зізнаємося, траплялася не так уже й часто.

І в цьому сенсі "Ім’я: Кармен" — це хороший вибір. Це кіно того періоду Ґодара, де він поєднав свою любов до американського жанрового кінематографа та дослідження соціально-політичних питань, які особливо гостро турбували його у 1970-х. Ба більше "Ім’я: Кармен" — одна з найбільш візуально та аудіально досконалих картин режисера, на ряду з "Безумним П’єро". І в ній ще й він сам з’являється в доволі самоіронічній ролі.

"Ім’я: Кармен": дивіться трейлер онлайн

Фільм письменниці

(Міжнародна програма)

Хон Сан Су — це людина, про яку вже років десять говорить весь світ арткіно. Його називають одним із ключових режисерів сучасності, його фільми вже встигли показати ледь на всіх світових фестивалях. Його називають послідовником Еріка Ромера. Через іронічність та зацикленість на героях, які займаються кіно чи іншими творчими справами, його порівнюють з Вуді Алленом. Іноді в фільмах Хона знаходять паралелі з Ясудзіро Одзу. А іноді навіть з Кірою Муратовою (через любов до двійників, ситуацій, що повторюються та абсурду).

"Фільм письменниці", як інші фільми Хона, підходить під усе це. Разом із тим, це просто приємна, ніжна та кумедна історія про жінку, плин життя, людей, кіно та речі, які ми не завжди помічаємо.

"Фільм письменниці": дивіться трейлер

Фільми від Дар’ї Бадьйор

Співзасновниця Спілки кінокритиків України, членкиня FIPRESCI, авторка LB.ua, The Independent, Osteuropa

Дар’я Бадьйор / Фото надане компанією Артхаус Трафік

Кам'яний острів

(Програма "Фокус: Україна — Велика Британія")

Це магнетичне кіно, нетиповий горор про жінку, яка живе сама на острові, щоб спостерігати за рідкісною квіткою. За якийсь час минуле починає сплітатись з теперішнім, а непроста історія острова — маніфестувати себе в різних проявах.

Цікаво, що багато рецензій на цей фільм роблять акцент на тропі "жінка сходить з розуму на самоті", на якому нібито базується сюжет, але робота Дженкіна набагато глибша. Як і "Земля Бога" з основної програми, вона в тому числі досліджує межі нашого втручання в природу, нашу її колонізацію, і відповідь землі на людське життя на ній. Цей фільм про те, що не можна просто взяти й підкорити собі природу, спостерігаючи за її плодами й думаючи, що таким чином ми беремо її під контроль. Ця взаємодія завжди складніша, ніж ми хотіли б сподіватись.

Кадр з фільму "Кам'яний острів" / Фото надане компанією Артхаус Трафік

Мовчазні двійнята

(Міжнародна програма)

Заснований на реальних подіях англійськомовний дебют польської режисерки — про трагедію художниць, трагедію молодих жінок, які росли у ворожому середовищі, будучи єдиною небілою родиною у Вельсі 1960-х.

Джун і Дженніфер Ґіббонс ще в дитинстві перестали спілкуватись із зовнішнім світом, залишивши комунікацію лише одна для одної. Разом вони створювали власні світи (у фільмі вони показані за допомогою анімації), писали книжки, вели уявні радіопередачі. Але відбутись в таких умовах майже неможливо, тож дівчата починають випробовувати кордони, і суспільство їх за це покарало психіатричною лікарнею.

"Мовчазні двійнята": дивіться трейлер

Цікаво Допоможуть розслабитися: небанальні серіали, які можна переглянути за вихідні

Стрічки від Анни Дацюк

Кінокритикиня

Анна Дацюк / Фото надане компанією Артхаус Трафік

Тигр, що підкрадається, дракон, що зачаївся

(Ретроспективна програма Gamechangers)

Стрічка Енґа Лі занурює вас в особливу атмосферу східного кіно про бойові мистецтва. Головні герої стримані у власних емоціях, втім їх переповнюють почуття — любові, страху, зневаги, надії. Це особливий жанр "уся" в якому елементи історичної хроніки переплетені з фентезі. "Уся" заграє з природним стихіями та говорить про даосизм мовою ліричних героїв. Фільм Енґа Лі заново відкрив для Голлівуду кіно про бойові мистецтва — в ньому не культивується насилля.

Поєдинок тут розглядається як діалог, а суперник ніколи не буде просто шаблонним поганцем. Якщо ви не знайомі з цим жанром, починайте з картини Енґа Лі, а потім продовжуйте фільмами "Дім літаючих кинжалів" та "Герой" Чжана Імоу.

Корсет

(Міжнародна програма)

"Корсет" Марі Крютцер — особливий character study. Екранізацій про австрійську імператрицю Єлизавету Баварську вистачає, але ця біографічна замальвока особлива хоча б тим, як вона збалансовано і послідовно нехтує законами жанру та історичними фактами заради разючої кульмінації. Це історія самотності, пошуку себе та звільнення від диктату суспільних норм.

Саме це робить "Корсет" доволі універсальним кіно, що виходить за власні часові рамки. А ще це найкраща роль Кріпс з часів "Примарної нитки" Пола Томаса Андерсона. Її головна героїня втомлена, але сповнена іронії, нестерпна і часом безжальна, але любляча, відкрита і трохи навіжена, тобто справжня.

"Корсет": дивіться трейлер