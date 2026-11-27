Коли хочеться одночасно від душі посміятися та відчути справжній адреналін, комедійні бойовики стають найкращим вибором. У цих стрічках видовищні перестрілки й карколомні трюки гармонійно переплітаються з влучними жартами та абсурдними ситуаціями.

24 Канал підготував добірку динамічних фільмів, які подарують заряд позитиву та не дадуть занудьгувати ні на хвилину.

"Персонаж" (2021)

Рейтинг IMDb: 7,1

Добродушний банківський касир на ім'я Ґай щодня проживає один і той самий сценарій: п'є улюблену каву, вітається з перехожими та спокійно реагує на постійні пограбування свого банку. Однак усе змінюється, коли чоловік раптово усвідомлює, що насправді є лише другорядним героєм популярної відеогри з відкритим світом. Замість того щоб змиритися з роллю фонового персонажа, він вирішує взяти долю у власні руки та самотужки переписати правила віртуальної реальності.

"Персонаж": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі хвалять стрічку за легкий гумор, харизму Раяна Рейнольдса та яскраву сатиру на сучасну геймінг-індустрію. Водночас критики зауважують, що сюжет розвивається за досить передбачуваною схемою.

"Новокаїн" (2025)

Рейтинг IMDb: 6,5

Сором'язливий банківський працівник Нейтан Кейн страждає на рідкісне генетичне порушення, через яке він абсолютно не відчуває фізичного болю. Ця особливість робить його побут суцільною зоною ризику, тому чоловік веде максимально обережне й тихе життя. Проте коли озброєні грабіжники викрадають його кохану дівчину, тихий офісний клерк перетворюється на відчайдушного рятівника.

"Новокаїн": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають винахідливі бойові сцени, чорний гумор та переконливу гру Джека Квейда в незвичному для нього амплуа. Втім, частина рецензентів вказує на слабку мотивацію антагоністів та надмірну жорстокість окремих епізодів.

"Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)" (2020)

Рейтинг IMDb: 6,0

Після гучного розриву з Джокером Харлі Квін втрачає його захист і миттєво стає головною мішенню для всіх бандитів Ґотема. Особливо сильно на неї полює впливовий мафіозі Чорна Маска, який прагне повернути вкрадений безцінний діамант. Щоб вижити у цьому хаосі, Харлі змушена об'єднати зусилля з кількома войовничими жінками, кожна з яких має власні рахунки зі злочинним світом міста.

"Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі високо оцінюють блискучу акторську гру Марґо Роббі, динамічні битви та зухвалий візуальний стиль стрічки. Водночас критики звертають увагу на рваний монтаж у першій половині фільму та недостатньо розкритих другорядних персонажок.

А якщо сучасні комедії вас більше не смішать, то маємо ще одну добірку кумедних стрічок з 90-х.