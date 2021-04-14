Експерти назвали фільми і серіали 2020 року з найкращими костюмами

Джерело:The Hollywood Reporter
Глядачі і критики оцінюють нові проєкти не тільки за сюжетом, але й за картинкою, створеною режисером з цілою командою професіоналів. 13 квітня у Лос-Анджелесі н6азвали фільми і серіали з найкращими костюмами.
Церемонія Гільдії художників з костюмів відбулась віртуально через пандемію коронавірусу. Всіх лауреатів премії оголосили 13 квітня, а у список переможців потрапили претенденти на Оскар-2021.
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Зокрема, кіноексперти відзначили 89-річну костюмерку Енн Рот. Жінка працювала над костюмованою драмою "Ма Рейні: Мати блюзу" і підібрала неймовірні образи для головних акторів стрічки Віоли Девіс та Чедвіка Боузмана. Окрім цього, Енн Рот – найстарша номінантка на Оскар, що побореться за статуетку в номінації "Найкращий художник з костюмів".
До списку найстильніших фільмів і серіалів також потрапили "Мулан", "Ферзевий гамбіт", "Гамільтон" та інші популярні стрічки 2020 року.
Біна Дайгелер, яка створила костюми для фільму "Мулан", виборола престижну нагороду. Ця знаменита костюмерка зуміла обійти своїх колег з фільмів "Диво-жінка 1984", "Дулітл", "Піноккіо" та "Джингл Джангл: Різдвяна подорож".
Такий результат не здивував глядачів, адже у фільмі "Мулан" підібрали як національні китайські вбрання для головних героїнь, так і обладунки, які носили у старовину, тому стрічка вразила підбором кольорів і костюмів.
"Мулан": дивіться трейлер
Ненсі Станер допомогла фільму "Перспективна дівчина" потрапити у списки всіх престижних премій. Стрічка має потужну ідею, а її головна героїня у виконанні Кері Малліган поєднує стиль, ерудованість і небезпеку.
"Перспективна дівчина": дивіться трейлер
Лауреатка премії Гільдії художників з костюмів є Енн Рот. Вона чудово передала дух 1920-их років завдяки костюмам. Легендарна вокалістка Ма Рейні, яку зіграла Віола Девіс, з'являлась у кадрі у розкішних концертних сукнях, що були трендовими в ті роки. Це одна з причин, чому "Ма Рейні: Мати блюзу" претендує на Оскар одразу в 6 номінаціях.
"Ма Рейні: Мати блюзу": дивіться трейлер
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Серіал "Світ Дикого Заходу" з Ентоні Гопкінсом у головній ролі ще з 2016 року не втрачає популярності. У 2020-му презентували 3 сезон проєкту, над яким працював Шей Канліфф. Саме він і допоміг вибороти премію Гільдії художників з костюмів, відзначившись майстерністю підбирати як сучасні вбрання для створення серіалу, так і історичні в стилі вестерну.
"Світ Дикого Заходу": дивіться трейлер
Перевірений часом серіал підкорив і іншу номінацію Гільдії художників з костюмів. У категорії сучасних серіалів переміг проєкт "Шіттс Крік" з костюмеркою Деброю Генсон.
"Шіттс Крік": дивіться фрагмент
Всі кіномани очікували на появу у списку лауреатів "Ферзевого гамбіту". Все тому, що костюми у цій стрічці мають особливу роль. З часом, коли Бет Гармон здобуває славу і виступає на міжнародних турнірах з шахів, її стиль кардинально змінюється, стає дорогим і елегантним. У час емоційного падіння вбрання також зазнає змін. Працював над образом Бет у серіалі "Ферзевий гамбіт" костюмер Габріеле Біндер.
"Ферзевий гамбіт": дивіться трейлер
Виборов перемогу Гільдії художників з костюмів і знаменитий мюзикл "Гамільтон". Костюми для нього створював Пол Тейзвелл.
"Гамільтон": дивіться трейлер