3 найвідоміші трилери у світі, які зможуть подивитись лише найсміливіші глядачі
- Трилер "Мовчання ягнят" розповідає про розслідування серійних убивств, де ФБР звертається за допомогою до небезпечного психіатра Ганнібала Лектера.
- "Суінні Тодд: Демон-перукар Фліт Стріт" є екранізацією бродвейської постановки про демонічного перукаря, який використовує частини тіл своїх жертв.
- Фільм "Привид опери у королівському Альберт-Голлі" про молоду оперну співачку, яка отримує наставництво від спотвореного музичного генія, закоханого у неї.
Якщо на початку тижня вам забракло гострих емоцій та екстриму, ми підготували для вас добірку найвідоміших трилерів світу. Це високорейтингові фільми, які ще нікого не залишили байдужим.
Адреналін, ризик і страх – усе це поєднано в найтоповіших стрічках світового кіно. У матеріалі Кіно 24 шукайте свого фаворита та влаштуйте собі справді емоційний вечір.
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"Мовчання ягнят"
За сюжетом, ФБР розслідує серію жорстоких убивств таємничого серійного убивці, відомого під прізвиськом "Буффало Білл" – через звірячу звичку здирати шкіру з жертв.
"Мовчання ягнят": дивіться онлайн трейлер фільму
Зрештою слідство заходить у глухий кут, тому агенти вирішують звернутися по допомогу до іншого вбивці – надзвичайно небезпечного психіатра Ганнібала Лектера, відомого як "Канібал". Його утримують в ізоляції психіатричної лікарні.
Щоб встановити контакт, до нього направляють молоду курсантку академії ФБР – Кларису Старлінґ.
"Привид опери у королівському Альберт-Голлі"
За сюжетом, із темних глибин величної Паризької опери до молодої оперної співачки Христини долинає загадковий голос.
У театрі лише одна людина знає, що її таємний наставник, який вселяє страх у серця трупи, – спотворений музичний геній, безнадійно закоханий у юну артистку.
"Привид опери у королівському Альберт- Голлі": дивіться онлайн трейлер фільму
"Суінні Тодд: Демон-перукар Фліт Стріт"
Ця стрічка є екранізацією бродвейської постановки про демонічного перукаря з Фліт-стріт у найкращих традиціях фільмів Тіма Бартона.
У центрі сюжету Суїні Тодд, який відрізав клієнтам вушка, пальчики або просто перерізав їм горло. А найкращі шматочки, він віддавав своїй коханці, з яких вона готувала дуже смачні пиріжки…
"Суінні Тодд: Демон-перукар Фліт Стріт": дивіться онлайн трейлер фільму
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