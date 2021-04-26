Флірт з Бредом Піттом і тверк Гленн Клоуз: найкурйозніші моменти Оскара-2021

У ніч на 26 квітня в Лос-Анджелесі відгриміла 93-я церемонія Оскара-2021, яка не обійшлася без курйозів. У центрі уваги опинилися Юн Ю Джун, Гленн Клоуз, Френсіс МакДорманд та інші акторки. Якими витівками зірки вразили публіку, читайте в матеріалі Кіно 24.

Довгоочікувана церемонія Оскара-2021 – це не лише тріумфи найкращих представників сучасного кінематографа і неймовірні появи на червоній доріжці, а й курйози, які ще довго обговорюватиме світ. Детальніше про кумедні моменти кінопремії дізнавайтеся далі.

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Флірт Юн Ю Джун з Бредом Піттом

Південнокорейська актриса Юн Ю Джун здобула перемогу на Оскарі-2021 як "Найкраща актриса другого плану". Вона зіграла бабусю у фільмі "Мінарі". Омріяну статуетку зірка отримала з рук Бреда Пітта, встояти перед яким не змогла.

"Містер Бред Пітт, нарешті. Приємно познайомитися. Де ви були, коли ми знімали фільм? Для мене честь познайомитися з вами", – почала свою промову Юн Ю Джун.

Флірт 73-річної акторки з 57-річним голлівудським красенем до сліз розсмішив публіку в залі та самого Бреда Пітта. Його так розчулила реакція Юн Ю Джун, що він аплодував їй, а тоді допоміг зійти зі сцени.

Тверк Гленн Клоуз

74-річна американська акторка так і не стала тріумфаторкою Оскара-2021, хоч і була номінована вже вісім разів. Попри це Гленн Клоуз таки зуміла зірвати овації та запам'ятатися глядачам. Вона приголомшила публіку несподіваною витівкою.

Беручи участь в конкурсі "Вгадай мелодію", зірка з перших нот впізнала композицію Da Butt гурту Experience Unlimited, яка звучала у фільмі "Шкільне приголомшення". Під цей хіт Гленн Клоуз виконала тверк, не посоромившись зіркових колег. Користувачі твіттера жартують, що своїм танцем вона виборола Оскар за найкращий короткометражний фільм.

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Вовче виття Френсіс МакДорманд

Зірка стрічки "Земля кочівників" здобула перемогу в категорії "Найкраща актриса". Зі сцени Оскара-2021 вона по-особливому вшанувала пам'ять звукорежисера фільму Майкла Вульфа Снайдера, який вчинив самогубство на початку березня цього року.

"Ми присвячуємо цю нагороду нашому вовку", – оголосила Френсіс МакДорманд і несподівано завила по-вовчому.

Курйозна промова Деніеля Калуя

Британський актор отримав Оскар як "Найкращий актор другого плану" за роль у фільмі "Юда і Чорний месія". Просто зі сцени Деніел Калуя віддячив батькам за те, що вони зачали і народили його. Вираз обличчя його мами, яка була присутня на кінопремії, вже встиг стати мемом.

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Витівки Марії Бакалової та Віоли Девіс

Зірка комедії "Борат 2" Марія Бакалова та зірка фільму "Ма Рейні: мати блюзу" Віола Девіс вразили курйозними витівками на червоній доріжці Оскара-2021. Акторки вдали, що скористалися безкоштовним баром і випили шот з невидимої чарки. Їхня гра була такою правдивою, що відео стали вірусними у мережі.