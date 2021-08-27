Найнебезпечніший трюк у кар'єрі Тома Круза показали на CinemaCon: відео зйомок

На CinemaCon 2021 представили новий промо-ролик фільму "Місія неможлива 7", в якому показали найнебезпечніший трюк у кар'єрі зірки франшизи Тома Круза. Відео поки немає у мережі, але у 2020 році в інтернеті вже з'являлися кадри зі знімального майданчику, який підготували для карколомного трюку.

У ролик увійшли сцена з цим трюком і коментарі Круза, який назвав його "найнебезпечнішим трюком, який ми будь-коли робили". За словами актора, він з дитинства мріяв зробити це.

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Як знімали вражаючий трюк Тома Круза

У ролик, який показали на CinemaCon увійшла сцена з цим трюком та коментарі самого Круза, який назвав його найнебезпечнішим у своїй кар'єрі.

У цьому епізоді 59-річний Том Круз розганяється на мотоциклі, їде прямо на величезну рампу і стрибає з гори, а потім у польоті розкриває парашут. У ролику актор зізнався, що мріяв провернути такий трюк з дитинства.

Це буде стрибок на мотоциклі зі скелі. Я хотів зробити це з самого дитинства. Все для глядачів,

– сказав актор.



Майданчик для знімання трюку для фільму "Місія нездійсненна" / Фото @MissionFilm

У промо перед роликом зазначили, що перед виконанням трюку Том Круз старанно тренувався. Однак готувався до трюку не лише актор, учасники команди перед зніманням розрахували, з якою силою і в якому напрямку буде дути вітер, щоб не тільки підібрати ідеальний момент для фільмування, але і гарантувати акторові та знімальній групі безпеку.

Епізод з трюком фільмували у Норвегії. У вересні 2020 року в Мережі з'явилося відео процесу знімання цього трюку. Навіть на такій великій відстані політ виглядає неймовірно захоплюючим.