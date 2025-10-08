У наступні декілька місяців планується справжній марафон фільмів жахів. І у цій добірці Кіно 24 ми зібрали п'ять найочікуваніших горорів, які вийдуть до кінця 2025 року.

Які горори вийдуть до кінця 2025 року?

"Хороший хлопчик"

Коли в кіно: з 9 жовтня

Стрічка режисера-дебютанта Бена Леонберга, який також став її оператором, співавтором сценарію і співпродюсером, доводить, що горор може бути не тільки моторошним, але й несамовито зворушливим. Фільм розповідає історію вірного ретривера Інді та його хазяїна Тодда, які переїжджають до старого будинку, населеного злими сутностями.

Унікальність "Хорошого хлопчика" полягає в тому, що всі події тут показані з перспективи собаки, який єдиний бачить небезпеку. Тодд не помічає привидів, тож Інді, керуючись абсолютною любов'ю та відданістю, змушений самотужки боротися з монстрами, щоб захистити свого найкращого друга. Цей концептуальний трюк перетворює звичайний горор про будинок з привидами на глибоко емоційну та непередбачувану історію виживання.

"Хороший хлопчик": дивіться онлайн трейлер фільму

Те, що Леонберг знімав власного собаку, додало фільму неймовірної автентичності та харизми, а його акторська робота була визнана однією з найкращих серед чотирилапих в історії кіно. Саме ця винахідливість, а не багатомільйонний бюджет, забезпечила стрічці шалений успіх: наразі рейтинг фільму на Rotten Tomatoes становить 93% "свіжості". Це свідчить, що "Хороший хлопчик" є не просто черговим горором, а якісним, унікальним та непересічним кіно, яке зобов’язане до перегляду всім, хто любить нетипові жанрові експерименти.

"Прокляття Шелбі Оукс"

Коли в кіно: з 30 жовтня

Фільм виник завдяки силі підтримки фанатської спільноти YouTube-кіноблогера Кріса Стакманна і є яскравим прикладом того, як креативна ідея може підкорити Голлівуд. Стакманн розпочинав проєкт, маючи намір зняти незалежний горор в жанрі "знайдених плівок", і зібрав на Kickstarter понад 1,3 мільйона доларів.

Цей успіх привернув увагу гіганта індустрії Майка Фленаґана, який приєднався до фільму як продюсер. Зрештою, стрічку підтримала студія Neon, що надало додатковий бюджет і зробило "Шелбі Оукс" одним із найбільш очікуваних горор-дебютів року.

"Прокляття Шелбі Оукс": дивіться онлайн трейлер фільму

Сюжет зосереджений на молодій жінці Мії, чия сестра Райлі безслідно зникла. Райлі була впевнена, що в маленькому містечку Шелбі Оукс відбуваються паранормальні події, і відчайдушно хотіла в них розібратися. Пошуки сестри перетворюються для Мії на справжню одержимість, коли вона починає підозрювати, що уявний демон, який був частиною їхнього із Райлі дитинства, був насправді не таким вже й уявним…

"Чорний телефон 2"

Коли в кіно: з 16 жовтня

Це – одне з найбільш очікуваних повернень у жанрі жахів, яке значно підвищує ставки після успіху першої частини, екранізації однойменного роману Джо Гілла "Чорний телефон", яка вийшла 2021 року. Режисер Скотт Дерріксон повертає на екрани Фінні та його молодшу сестру Гвен, яка, як і раніше, має видіння.

У сиквелі Фінні та Гвен розслідують загадкові події в зимовому таборі. На жаль, Хапач, маніяк із першої частини, навіть з могили продовжує полювання на підлітків, а Гвен бачить це у своїх видіннях.

"Чорний телефон 2": дивіться онлайн трейлер фільму

Скотт Дерріксон попереджає, що "Чорний телефон 2" є більш жорстоким, агресивним і шокуючим, щоб задовольнити дорослу аудиторію, яка виросла на першому фільмі. Тому шанувальникам слід готуватися до кривавішої та набагато інтенсивнішої подорожі в темряву.

"Франкенштейн"

Коли на Netflix: з 7 листопада

Повернення "Франкенштейна" на великий екран – хоча й у форматі стримінгової платформи Netflix, – це одна з найочікуваніших подій для поціновувачів готичної естетики. За цю екранізацію легендарного роману Мері Шеллі взявся оскароносний Ґільєрмо дель Торо, що вже гарантує візуальну пишність та глибоке занурення в історію.

У фільмі зібраний зірковий акторський склад: Оскар Айзек зіграв Віктора Франкенштейна, Джейкоб Елорді – його Створіння, а компанію їм склали Мія Ґот, Крістоф Вальц та інші. Стрічка вже встигла гучно дебютувати в основному конкурсі 82-го Венеціанського кінофестивалю.

Дель Торо заявив, що його бачення полягає у поєднанні елементів оригінального роману та "Нареченої Франкенштейна", але без зведення історії до просто класичного міфу про монстра.

"Франкенштейн": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм розпочинається з того, як у 1857 році на Північному полюсі команда замерзаючих моряків рятує ледь живого, побитого чоловіка – Віктора Франкенштейна. Вони дізнаються, що його переслідує могутня, безжальна "річ" – його власне Створіння. Після жорстокої сутички з монстром Віктор починає розповідати капітану свою історію, яка буде сповнена готичного жаху, екзистенційних питань та фірмової для дель Торо любові до витонченого поєднання потворного і прекрасного.

"П'ять ночей у Фредді 2"

Коли в кіно: з 4 грудня

Повернення горор-франшизи, що ґрунтується на культовій серії відеоігор Скотта Коутона, який також є сценаристом обох фільмів серії, обіцяє розкрити ще більше темних секретів піцерії Freddy Fazbear's Pizza. Режисерка Емма Теммі (яка зняла і першу частину) повертає на екрани знайомих героїв. Минуло вже більше року після жахливих подій у закладі. Колишній охоронець Майк та офіцерка поліції Ванесса намагаються приховати правду від одинадцятирічної сестри Майка, Еббі, щодо долі її друзів-аніматроніків.

"П'ять ночей у Фредді 2": дивіться онлайн трейлер фільму

Проте саме Еббі запускає новий цикл жаху, коли потайки вирушає, щоб возз'єднатися з Фредді, Бонні, Чікою та Фоксі. Її дії не лише відкривають моторошну серію подій, але й розкривають справжнє походження піцерії та вивільняють давно забутий жах, що був прихований десятиліттями. Зважаючи на успіх першої частини, сиквел має всі шанси стати справжнім гітом у жанрі підліткового горору.