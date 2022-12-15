Netflix, HBO Max, Prime Video: найкращі фільми на стрімінгах у 2022 році

У 2022 році на стрімінгах HBO Max, Disney Plus, Netflix, Amazon Prime Video вийшло чимало якісних стрічок. Редакція Кіно 24 дібрала найпопулярніші, які можуть вам сподобатися.

Серед найпопулярніших фільмів, які вийшли на стрімінгових сервісах у 2022 році – "Все завжди і водночас", "Бетмен", "Варяг", "Топ Ґан: Меверік" тощо. Маємо надію, що прийдешній кінорік буде таким же багатим на різноманітні цікаві блокбастери.

Візьміть до уваги Найпопулярніші фільми 2022 року, про які говорив увесь світ

Найкращі фільми на стрімінгах у 2022 році

Все завжди і водночас

Де дивитися: Hulu

Цей фільм року розповідає про дуже дивну подорож по мультивсесвіту, хоч це і не Marvel. Натомість це цікава стрічка з малайзійською актрисою Мішель Єо в головній ролі. За сюжетом, жінка в ролі власниці пральні втягується в шалену пригоду і потрапляє в паралельну реальність. Виявляється, що є нескінчена кількість вимірів і у кожному жінка являє собою різну людину. Героїня подорожує світами, отримує нові знання і навички.

"Все завжди і водночас": дивіться трейлер онлайн

RRR

Де дивитися: Netflix

У картині зображені події 1920-х років, коли двоє революціонерів Аллурі Сіта Рама Раджу та Комаран Бхім розпочинають боротьбу за свою країну. Цікаво, що частина зйомок цього індійського фільму відбувалася у Києві, біля Маріїнського палацу.

RRR: дивіться трейлер онлайн

Тор: Кохання та грім

Де дивитися: Disney+

Супергеройська стрічка "Тор: Кохання і грім" увійшла до 4 фази кіновсесвіту Marvel. Всі події відбуваються після вирішальної битви з Таносом. В одному коментарі режисер Джеймс Ганн зізнався, що сюжет "Тор: Кохання і грім" зберіг найдраматичнішу частину коміксів про супергероя. Мова йшла про онкохворобу Джейн, яка змусить Тора робити все, аби врятувати дівчині життя.

"Тор: Кохання та грім": дивіться трейлер онлайн

Бетмен

Де дивитися: HBO Max

Стрічка розповідає про ранні роки Бетмена, його боротьбу з корупцією та злочинністю в Готемі. Під час розслідування стикається із серійним убивцею Загадником (Пол Дано). Режисером та сценаристом фільму виступив Метт Рівз.

"Бетмен": дивіться трейлер онлайн

Варяг

Де дивитися: Amazon Prime Video

Події у фільмі відбуваються в Ісландії, у мальовничих скандинавських пейзажах, і розповідає про молодого принца, спадкоємця престолу, який прагне помсти за смерть свого батька.

"Варяг": дивіться трейлер

Топ Ґан: Меверік

Де дивитися: Paramount Plus

Дія фільму "Топ Ґан: Меверік" відбувається через 36 років після подій першого фільму. Легендарний пілот Пітер Мітчел вирішує попрацювати новим льотним інструктором, де також навчається Бредлі, син Ніка. У 2022 році "Топ Ґан: Меверік" перетнув позначку у мільярд доларів у світовому прокаті (без показу в Росії та Китаї) лише за місяць часу.

"Топ Ґан: Меверік": дивіться трейлер

Варвар

Де дивитися: Hulu, HBO Max

Фільм жахів 2022 року від режисера Зака Креггера за власним сценарієм. Молода жінка за сюжетом приїжджає до міста на співбесіду і поселяється в готелі, який забронювала. Однак, у номері уже зупинився незнайомий чоловік. Попри здоровий глузд, вона все одно вирішує залишитися на ніч.

"Варвар": дивіться трейлер

Ноу

Де дивитися: Peacock

Цей трилер від режисера Джордана Піла розповідає про сім'ю власників ранчо, які надають коней для голлівудських постановок. Коли з неба починають падати речі й люди зникають безвісти, О. Джей (Деніел Калуя) та його сестра Ем (Кеке Палмер) починають розслідувати цю справу і хочуть дізнатися, хто за цим стоїть.

"Ноу": дивіться трейлер