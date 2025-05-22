10 найпопулярніших фільмів, які стали фаворитами українців на платформі Netflix

Якщо ви шукаєте ідеальну стрічку для перегляду ввечері, то на Netflix точно можна натрапити на щось справді круте. Стримінгова платформа оновила свій список найпопулярніших стрічок, серед яких можна побачити чимало українських фільмів.

У матеріалі Кіно 24 з посиланням на Netflix обирайте свого фаворита та запрошуйте друзів на вечір цікавого кіно.

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"Бабуні"

"Бабуні" – це теплий, щирий американський фільм, який вражає душевністю. Прекрасна акторська гра, зворушлива історія та цінність людяності у простих речах – усе це робить стрічку особливою.

За сюжетом комедії чоловік, який втратив свою любу маму, вирішує вшанувати її пам'ять і відкрити італійський ресторан. У цьому закладі шеф-кухарями працюють бабусі.

"Бабуні": дивіться онлайн трейлер фільму

"Песики"

Це українська романтична комедія з Лесею Нікітюк у головній ролі, яка дебютувала на великому екрані 6 березня 2025 року. Головну роль виконала ведуча та блогерка Леся Нікітюк.

Вона зіграла кар'єристку Яну, яка вміє багато працювати, але зовсім не розбирається в чоловіках. Раптово на неї накладають прокляття – усі кавалери Яни перетворюються на песиків.

У фільмі знімалося понад 100 собак. Участь брали не лише спеціально підготовлені песики, а й обрані на кастингу та взяті з Гостомельського притулку.

"Песики": дивіться онлайн трейлер фільму

"Поганий вплив"

Цей трилер посідає третє місце серед найпопулярніших фільмів на Netflix. За сюжетом, мільйонер дає шанс на нове життя колишньому в'язню – в обмін на обіцянку захистити його доньку від нав'язливого переслідувача. Проте несподівано небезпечна місія переростає у щось більше – між героями спалахують справжні почуття.

"Поганий вплив": дивіться онлайн трейлер фільму

Також у списку найпопулярніших фільмів опинились такі стрічки:

"Поза юрисдикцією"

"Спустошення"

"Тролі: знову разом"

"Велика прогулянка"

"Загублена куля 3"

"Убивчий американський шлюб"

"Загублена куля"

Серед цих кіноісторій – фільми абсолютно різних жанрів, на будь-який смак і вік. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтеся переглядом – з друзями чи наодинці.

До речі, ми також зібрали список з 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які найчастіше дивляться українці по всьому світу.