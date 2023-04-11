Найпопулярніші на Netflix, Hulu, HBO: які фільми та серіали варто подивитися першими

Стрімінгові сервіси пропонують широкий вибір фільмів та серіалів для своїх глядачів. Проте, щоразу ми ставимо собі питання: "А що подивитися сьогодні?". Редакція Кіно 24 допоможе вам у пошуках.

Ми підготували матеріал, де зазначимо про 5 найпопулярніших фільмів та серіалів найбільших стрімінгів світу станом на 11 квітня 2023 року. Сідайте зручніше, обирайте стрічку і влаштуйте вдома справжній кіновечір.

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Найпопулярніші фільми та серіали на стрімінгах станом на 11 квітня

Цей список складений за даними сайту Flixpatrol.

Netflix

Фільми:

"Чупа", 2023 рік. "Загадкове вбивство 2", 2023 рік. "Голод", 2023 рік. "Загадкове вбивство", 2019 рік. "Ной", 2014 рік.

Серіали:

"Нічний агент", 2023 рік. "Сварка", 2023 рік. "За океан", 2023 рік. "Любов сліпа", 2020 рік. "Тінь та кістка", 2021 рік.

HBO

Фільми:

"Легіон Супергероїв", 2023 рік. "Першому гравцю приготуватися", 2018 рік. "Бетмен", 2022 рік. "Гаррі Поттер і філософський камінь", 2001 рік. "Мумії", 2023 рік.

Серіали:

"Останні з нас", 2022 рік. "Спадщина", 2018 рік. "Лицарі Ґотема", 2023 рік. "Жінка", 2017 рік. "Білий лотос", 2021 рік.

Disney+

Фільми:

"Ваяна", 2016 рік. "Енканто", 2021 рік. "Тачки", 2006 рік. "Чорна пантера: Ваканда назавжди", 2022 рік. "Зоотрополіс", 2016 рік.

Серіали:

"Мандалорець", 2019 рік. "Блуї", 2018 рік. "Американська сімейка", 2009 рік. "Анатомія Грей", 2005 рік. "Сімпсони", 1989 рік.

Prime

Фільми:

"Міцний Гарт: Фільм", 2023 рік. "На крилі та молитві", 2023 рік. "Патхан", 2023 рік. "Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати", 2023 рік. "Банди Лагоса", 2023 рік.

Серіали:

"Влада", 2023 рік. "Володар перснів: Персні влади", 2022 рік. "Зоряний шлях: Пікар", 2020 рік. "Карнівал Роу", 2019 рік. "Річер", 2022 рік.

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Paramount+

Фільми:

"Топ Ґан: Меверік", 2022 рік. "Усміхайся", 2022 рік. "Тед Мандрівник Закляття Мумії", 2022 рік. "Щенячий патруль у кіно", 2021 рік. "Вовченя: Фільм", 2023 рік.

Серіали:

"Південний парк", 1997 рік. "Єллоустоун", 2018 рік. "Ваша честь", 2020 рік. "Сабріна – юна відьма", 1996 рік. "Король Талси", 2022 рік.

Hulu

Фільми:

"Сорокалітній незайманий", 2005 рік. "Людина-павук: Додому шляху нема", 2022 рік. "Інший світ: Нове покоління", 2017 рік. "Покаяння", 2022 рік. "Останнє полювання", 2022 рік.

Серіали: