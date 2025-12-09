Найрейтинговіші новорічні комедії, які сподобаються усім

Комедія – це той жанр, де можна морально відпочити й досхочу посміятись. Однак не секрет, що не всі полюбляють дивитись комедійні фільми.

Та 24 Канал переконаний, що не можна "ставити хрест" на комедіях. Ми підібрали список найрейтинговіших фільмів у жанрі комедії, щоб навіть найприскіпливіший глядач зміг по-новому відкрити для саме цей стиль.

Цікаво Що подивитись з дівчиною: 3 фільми, які точно сподобаються

Найрейтинговіші новорічні комедії

"Реальне кохання", 2003

Рейтинг IMDb: 7,5

Фільм складається з кількох паралельних ліній: новообраний прем'єр-міністр закохується у свою співробітницю; письменник знаходить кохання в Португалії; подружжя проходить випробування зрадою; хлопчик-підліток робить перші кроки до великої любові.

Кожна історія – окрема емоція, але всі вони зливаються в спільний меседж: кохання оточує нас постійно, навіть коли ми його не помічаємо.

"Реальне кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Поганий Санта", 2003

Рейтинг IMDb: 7,0

Віллі – злодій, що щороку працює фейковим Сантою у супермаркеті, щоб пограбувати магазин під час свят. Він п'є, лається і взагалі не схожий на різдвяного героя. Але його план руйнується, коли він знайомиться з наївним хлопчиком, який вірить у справжнього Санту.

"Поганий Санта": дивіться онлайн трейлер фільму

"Різдвяні канікули", 1989

Рейтинг IMDb: 7,5

Кларк Грісволд мріє про ідеальне сімейне Різдво, але все йде не за планом: родичі доводять його до нервового зриву, а святкова індичка вибухає просто на столі. Чим більше Кларк старається, тим гірше виходить, але врешті його наполегливість і любов до родини створюють і справжній різдвяний хаос, і водночас справжнє свято.

"Різдвяні канікули": дивіться онлайн трейлер фільму

"Клаус", 2019

Рейтинг IMDb: 8,2

Юліус, розпещений син директора поштової служби, відправляється в далеке похмуре місто Смеренсбург, де ніхто не пише листів, однак всі постійно сваряться. Там він знайомиться з самотнім лісорубом Клаусом, який створює іграшки. Разом вони вигадують ідею таємних подарунків для дітей, що поступово пробуджує добро у мешканцях міста.

Так народжується легенда про Санта-Клауса – з дружби, щедрості й маленького дива.

"Клаус": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Також у рейтингу є такі фільми:

"Сам удома" – рейтинг IMDb – 7,7;

– рейтинг IMDb – 7,7; "Ельф" – рейтинг IMDb – 7,1;

– рейтинг IMDb – 7,1; "Різдвяні хроніки" – рейтинг IMDb – 7,0;

– рейтинг IMDb – 7,0; "Холодне серце" – рейтинг IMDb – 7,4;

– рейтинг IMDb – 7,4; "Таємна служба Санта-Клауса" – рейтинг IMDb – 7,1;

– рейтинг IMDb – 7,1; "Світле Різдво" – рейтинг IMDb – 7,6.

Не пропустіть! Томас Шелбі повертається у новому фільмі "Гострі картузи: Безсмертний".