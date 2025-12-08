А щоб скоротити час пошуку фільму, 24 Канал вибрав декілька варіантів, які підійдуть будь-якій парі.
Який фільм подивитись з дівчиною?
"Ла-ла Ленд", 2016
Рейтинг IMDb: 8,0
Міа мріє стати акторкою, однак працює у кав'ярні на студії Warner. Себастіан – талановитий піаніст, який хоче відкрити власний джазовий клуб, але змушений грати там, де отримає гроші на життя.
За сюжетом, вони випадково зустрічаються й одразу ж відчувають неприязнь одне до одного. Та, як кажуть, від ненависті до кохання – один крок. Між Міа та Себастіаном зав'язуються романтичні стосунки, та з часом успіх починає роз'єднувати їх: дівчина отримує шанс у кіно, Себастіан – у великому турі з гуртом. Вони стоять перед вибором – мрія життя чи кохання.
"Ла-ла Ленд": дивіться онлайн трейлер фільму
"500 днів літа", 2009
Рейтинг IMDb: 7,6
Том, романтик у душі, закохується в Саммер – дівчину, яка не вірить у справжнє кохання. Вони зближуються, весело проводять час, багато говорять, слухають музику та гуляють містом. Хлопець думає, що це історія про велике кохання. Дівчина – що це просто легкі стосунки без зобов'язань.
Фільм показує їхні 500 днів у перемішаному порядку: від найщасливіших моментів до болісних сварок і розставання.
"500 днів літа": дивіться онлайн трейлер фільму
"Люблю тебе ненавидіти", 2023
Рейтинг IMDb: 6,1
Романтична комедія, яка ідеально підійде, якщо хочеться чогось легкого і кумедного. Сюжет засновано на комедії Вільяма Шекспіра "Багато галасу з нічого", в головних ролях – Сідні Свіні та Глен Павелл.
Після першого побачення головні герої відчули одне до одного тотальну неприязнь через деякі обставини. Виявляється, що у них є спільні друзі, які одружуються, тому вони разом потрапляють на одне весілля. Вороги прикидаються закоханими, лиш би не зіпсувати свято близьким людям.
"Люблю тебе ненавидіти": дивіться онлайн трейлер фільму
Також можна подивитись українські новорічно-різдвяні фільми, які подарують святковий настрій.