Який фільм подивитись з дівчиною?

"Ла-ла Ленд", 2016

Рейтинг IMDb: 8,0

Міа мріє стати акторкою, однак працює у кав'ярні на студії Warner. Себастіан – талановитий піаніст, який хоче відкрити власний джазовий клуб, але змушений грати там, де отримає гроші на життя.

За сюжетом, вони випадково зустрічаються й одразу ж відчувають неприязнь одне до одного. Та, як кажуть, від ненависті до кохання – один крок. Між Міа та Себастіаном зав'язуються романтичні стосунки, та з часом успіх починає роз'єднувати їх: дівчина отримує шанс у кіно, Себастіан – у великому турі з гуртом. Вони стоять перед вибором – мрія життя чи кохання.

"Ла-ла Ленд": дивіться онлайн трейлер фільму

"500 днів літа", 2009

Рейтинг IMDb: 7,6

Том, романтик у душі, закохується в Саммер – дівчину, яка не вірить у справжнє кохання. Вони зближуються, весело проводять час, багато говорять, слухають музику та гуляють містом. Хлопець думає, що це історія про велике кохання. Дівчина – що це просто легкі стосунки без зобов'язань.

Фільм показує їхні 500 днів у перемішаному порядку: від найщасливіших моментів до болісних сварок і розставання.

"500 днів літа": дивіться онлайн трейлер фільму

"Люблю тебе ненавидіти", 2023

Рейтинг IMDb: 6,1

Романтична комедія, яка ідеально підійде, якщо хочеться чогось легкого і кумедного. Сюжет засновано на комедії Вільяма Шекспіра "Багато галасу з нічого", в головних ролях – Сідні Свіні та Глен Павелл.

Після першого побачення головні герої відчули одне до одного тотальну неприязнь через деякі обставини. Виявляється, що у них є спільні друзі, які одружуються, тому вони разом потрапляють на одне весілля. Вороги прикидаються закоханими, лиш би не зіпсувати свято близьким людям.

"Люблю тебе ненавидіти": дивіться онлайн трейлер фільму

