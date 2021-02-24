У "Скаженому весіллі 3" глибина більша, – Назар Задніпровський заінтригував розповіддю про фільм

У переддень прем'єри "Скаженого весілля 3" Назар Задніпровський вирішив відкрити кілька секретів довгоочікуваної комедії. Актор зізнався, що у сюжеті цієї частини франшизи будуть несподівані повороти, які вразять всіх глядачів.

Якими були зйомки "Скаженого весілля 3", чого чекати від Василя Середюка у цій комедії та чим головний герой схожий з самим актором – про це та більше ми розпитали у Назара Задніпровського.

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Ви зіграли Василя Середюка у всіх 3 частинах "Скаженого весілля", відтак мали досвід роботи з Владиславом Климчуком та Любомиром Левицьким. Які залишились враження від співпраці з цими талановитими режисерами?

Мені приємно було працювати і з одним, і з іншим. Тому не хочу когось возвеличувати, або принижувати.

По впертості Влад лідирує (сміється). З Любомиром було легше домовитись. Він дивився 2 попередні стрічки і казав: "Я багато в чому буду вам довіряти". Так, були моменти, коли чітко говорив, що треба робити: "Оце я бачу так, це мені потрібно так".

Влад такий режисер, який до жесту, до інтонації знав, як потрібно зробити. Він з ось таких кіновиробників. Любомир давав нам імпровізувати. Тому в цьому плані мені з Любомиром було трішки комфортніше. Але головне – результат. Його ми побачимо.



"Скажене весілля 3": кадри з фільму / Фото Пресслужба

Насправді і Влад зі свого боку професіонал, і Любомир. Це ж як футбольні тренери: є такі, що прискіпливо до кожного руху ставляться, і тоді результат вдається, є такі, що дають майстрам імпровізувати, і теж дає плоди.

Любомир більш чітко і прискіпливо працював з молодими акторами, кого він затверджував на роль, за кого він ніс більшу відповідальність. Ось там він так викристалізовував їх (сміється).

Ми мали честь поспілкуватись з Любомиром Левицьким. В інтерв’ю він розповів, що великим завданням було зберегти ті образи і характери героїв, які вже стали улюбленими для глядачів у 1 і 2 частині "Скаженого весілля". Як гадаєте, йому вдалось це зробити?

Так. Скромно скажу, що не останні актори України знімались у цьому кіно. Тому Любомир нам довіряв. Якби загалом не були впевнені в нас, то не було б "Скаженого весілля 3".

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Знімальна група "Скаженого весілля 3" / Фото Пресслужба

Ні для кого не секрет, що зйомки "Скаженого весілля" відбувались восени 2020 року. Чи траплялись випадки інфікування на знімальному майданчику і чи не було лячно виходити на зйомки в час пандемії?

Лячно не було. Але всі точно відчули пандемію через мене. Я захворів на коронавірус під час зйомок і через мене на 2 тижні робота зупинялась. Мені стало погано, я тоді сказав: "Чекайте, стоп. В мене 38 була температура вранці, тому організуйте мені цей тест".

Ми робили обов'язкові тести, і ми їх робили регулярно. Приклад брали з Ван Дамма, який теж тоді знімався. А чим ми гірші за Ван Дамма? (сміється) У нас також робили тести і тому були такі моменти, що виявляли хворих.

Щодо мене, то був ювілей театру, коли і батько мій захворів. І через деякий час я теж. Чи від нього заразився в театрі, бо там величезне скупчення людей у нас. На вулиці та в гримерках ми в масках, а на сцену ж ми виходимо без масок. Президент в залі, камери знімають, звісно, ми без масок були. І все, з 2 вересня я на 2 тижні на лікарняний пішов. Знімальна група мене чекала.

Там буквально кілька днів залишилось дозняти, але зупинився процес. Тому я і сам відчув, і всій знімальній групі допоміг це зробити.

По фіналу стрічки COVID-19 вдарив. По графіку ми тоді вибились.



Назар Задніпровський в українській комедії​ / Фото Пресслужба

Раніше в інтерв'ю Ви зізнавались, що роль фактично писали під Вас. Що запозичили автори сценарію? Простежуєте в Середюку якісь свої риси характеру?

Це більше питання до авторів. У мене немає 100% збігу з ним. Але вони мене знають, як актора, під мене фактично писалось. Тоді Юрій Горбунов мені подзвонив десь за пів року і сказав: “Малий, ти мені будеш потрібен, я даю хлопцям завдання, вони під тебе пишуть головну роль”. Я відповів: “Ну, дай Боже”.

Не хочу повторюватись, але думав, що це якийсь розіграш. Ну, вдасться чи ні, бо розумів, які тут гроші потрібно було. Але в нього вдалось, дякую йому.

Десь 70% є в Середюку те, що в мені є. Хто знає, пройде час і, може, я буду і на 100% такий, коли сина і доньку буду женити (сміється).

Після перегляду "Скажених весіль" Ваші діти задумаються, коли ж знайомити Вас зі своїми обранцями.

У мене ще є трішки часу не ставати повністю Василем Середюком. Можливо, я теж буду таким дурним і заважатиму дітям, не знаю (сміється). Якщо мені щось не сподобається. Але, сподіваюсь, мені і їм розуму вистачить, щоб не повністю стати схожим на Середюків.

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А що у Вас є спільним з Василем Середюком?

Коли все добре, я теж спокійний, лінивий. Коли мене не чіпають, все добре довкола, діти ростуть, їсти є що, дружина займається дітьми, а татко тільки заробляє гроші. Тільки щось виривається з цього ланцюжка, я починаю закипати. Аура добра і спокою тоді в мене порушується. Тоді я змінююсь, включаються нерви, можу і крикнути на сина, бо зараз часто воюю з його комп'ютерними іграми, щоб уроки більше робив. Донечка, якій 6 рочків, тільки готується йти в школу. Там ще почнуться проблеми. Ті, в кого діти вчаться, знають, що це таке.

Я намагаюсь все з гумором робити. Без гумору жити у світі важко, життя і так складне, тому я всюди намагаюсь створити ауру добра, веселощів. Особливо, коли працюєш над зйомками комедії, неможливо приходить майданчик, де всі суворі професіонали і ніхто не усміхається.

Як і Василь, я маю вибуховий характер. Можу швидко зірватись, і так само швидко згаснути. Як усі українці: добрий, поки не наступиш на горлянку, і тоді – ховайся всі.

Люблю дружину і свою сім’ю – це для мене дійсно на першому місці. Тут ми абсолютно схожі, бо все для домашнього вогнища.

Обожнюю Україну. Патріот. За українську мову, культуру, вишиванки. До речі, історію з вишиванками я приніс. Знімався спершу у своїх вишиванках, а на 2 сезон вже закупляли їх. Я колекціоную вишиванки.



Назар Задніпровський і Леся Самаєва / Фото Пресслужба

Як і він, я трудоголік, люблю свою роботу. Але й полежати, як він у садочку під вишнею теж люблю.

Ви згадували про імпровізації. Відомо, що в озвучуванні фільмів Ви часто даєте поради щодо гумористичних реплік. У "Скаженому весіллі 3" мали такий же досвід?

Знаєте, це не той випадок. Автори живі (сміється) і присутні на майданчику, тому зубами за свій матеріал тримаються. Мабуть, 98% ми говоримо тільки те, що написано. Я пробую щось додати, але ні.

Треба знати, хто такий Микола Куцик, з перцем і характером. Але він геніальний автор! І Олексій Приходько. У плані написання комедії я багатьох авторів знаю, але це одні з найталановитіших! Я інколи питаю: "А можна тут словечко вставити?" І то це все через Миколу. І мені у відповідь: "Так, це хороша ідея. Але краще зроби так, як написано і затверджено". Але він вислуховує дуже толерантно (сміється).

На жаль, чи то на щастя, у "Скаженому весіллі" актори дуже мало можуть щось від себе додати чи пожартувати. Але можуть це зробити, якщо затвердить автор на майданчику.

Цього разу Василь Середюк буде боротись із циганським табором та бароном. Чого глядачам чекати від 3 фільму? Які витівки підготував Ваш персонаж?

Зазвичай, запам’ятовується найсмішніше, або щось сльозливе, драматичне. З останнього – це сцена з сином, коли ми говоримо про маму. Не хочу розкривати всіх деталей, це треба дивитись. У першій стрічці в мене був діалог з донькою, коли ми картоплю чистили, говорили і плакали. Так і тут – на подвір’ї в нас табір, а біля багаття вночі у нас ця сцена із сином. Це для мене така зворушлива частина. І вже наступна сцена з Галиною.

А найсмішніша – ну тут багато що (сміється). Мені дуже сподобалась, коли стріляє полковник Попадюк у трейлері. Тоді він приходить на подвір’я і цигани його заманюють у танець. Я пам’ятаю, всі з цього сміялись.

"Скажене весілля 3": дивіться трейлер

Погоні – тут є що теж згадати. Вже не на машинах, а тут з колісницями, циганськими бричками. Тут теж були свої ризики, моментами страшно було. Але були вмілі каскадери, тому все гарно закінчилось.

Поверхнево здається, що все однакове. У "Скаженому весіллі 1" – темношкірий хлопець, у другому – старший, а у третьому, бо вона циганка. Але насправді є ще велика підводна течія, чому я хочу зірвати весілля. Після цього вже виникають проблеми з циганським табором. Але вони для мене, як для батька, другорядні.

Мені було значно цікавіше тут, у 3 частині грати, бо тут була особлива лінія. А яка – глядачі побачать в кінотеатрах.

Здається, "Скажене весілля 3" зможе здивувати глядачів. Як Ви вважаєте?

У 3 частині глибина закладена більша. Всі головні меседжі треба дивитись у фінальних монологах. У 2 частині у зятя був такий потужний монолог, що всі українці, як Василь Середюк, бурчать і бурчать, але готові кинутись на допомогу і врятувати один одного. І зараз, у 3 частині, є меседж – берегти сім’ю. Автори блискуче закладають сенс, те, що хочуть передати.

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За українські фільми тепер зовсім не соромно. Навпаки – їх дивитись дуже цікаво, бо це наше, з нашим гумором і менталітетом. "Скажене весілля 3" транслюватимуть в кінотеатрах з 25 лютого. Як думаєте, багато глядачів відвідують сеанси?

Я читав в Інтернеті: "Хто, як не "Скажене весілля", після карантину буде повертати глядачів у кінотеатри?" Я відчуваю, що зараз на наш фільм покладена ця місія, щоб як криголам пробити шлях в кінотеатри для глядачів. Всі знають, яка ситуація зараз, і наскільки через коронавірус потерпають театри і кінотеатри. Хочеться навіть всупереч локдаунам, обмеженням 50%-им, аби йшли люди саме на українське кіно.

Я переконаний, що якби зараз вийшла наступна частина "Піратів Карибського моря", пішли б теж глядачі. Бо це є франшиза, бренд. Я сподіваюсь, що за 2 сезони ми вже теж зробили український класний бренд. І на 3 частину народ прокинеться, струсить з себе пилюку, бо вони заспались і засиділись вдома, і пора йти в кінотеатр.

Телевізор – це чудово. Інтернет – за ним майбутнє, з цими платформами. Але нічого кращого немає, як повний кінотеатр, ніж спілкування глядачів перед переглядом, чи після, коли сідають в кафе, обговорюють, що сподобалось. От цього не дасть перегляд вдома. Тому я сподіваюсь, що оживуть кіномережі. Дасть Бог, "Скажене весілля 3" посприяє цьому поверненню українського глядача в українські кінотеатри на українське кіно.



Кадр з фільму "Скажене весілля 3" / Фото Пресслужба

У мене вже душа раділа, бо на українське кіно ходять. Хтось більше збирає, хтось менше, але нема вже таких випадів у мінус, немає вже порожніх залів. Фільми обговорюють, уже є про що говорити. І тільки почалось це, гучне слово, "відродження".

Зараз пішла хвиля відродження, ця тенденція. І от саме на злеті з цим коронавірусом сталось.

Традиційно, на завершення бесіди пропоную Вам невеличкий бліц.

Зйомки кіно чи озвучування фільмів?

Зйомки кіно як для актора, для заробляння грошей, для кар’єри, а озвучування, особливо американських мультфільмів чи фільмів українською мовою, щоб діти з дитинства чули чисту мову, а не суржик чи російську. Я завжди своїм дітям обираю український дубляж, щоб вони чули якісний, чіткий переклад. Це дуже важливо! Це не для фінансів, бо на цьому не заробиш.

Як місія, патріотична і мовна, то озвучування дуже важливо. І якщо зйомки – то тільки україномовне кіно в пріоритеті.

Найцінніша порада, яку Вам дали зіркові родичі щодо кар’єри.

Я прислухався до своєї бабусі, яка колись мені головне сказала, я запам'ятав це на все життя: "В буфеті можеш скільки завгодно за чаркою говорити, який ти великий і талановитий. Назаре, запам’ятай: актора роблять ролі!" Тільки на сцені, або в кадрі ти можеш довести, наскільки ти класний, наскільки ти актор. Бо актора роблять ролі!

А що б Ви порадили акторам-початківцям?

Терпіння. Ми були більш терплячі і ми більше знали, що треба вичікувати шансу і працею доводити. Був період, коли прийшов у театр і 10 років у масовці працюєш. Потім – більші ролі, звання отримуєш.

Зараз молодь приходить до театру і хоче все. Одну пісню заспівала і на Євробачення. Одну роль зіграв – де його звання. В кіно зіграв і вважає, що в нього все склалось, на всі обкладинки, наступне запрошення з Голлівуду, починає вчити англійську мову. На жаль, це "все і зараз" може бути дуже тимчасовим.

Подивіться, всі зірки, що голлівудські, що в естраді, вони перевірені часом. Навіть ті молоді, які засвічувались, вони як мінімум 10 років зірки і утримуються на цьому рівні. Я бажаю всім молодим акторам і актрисам успіху, багато роботи, щоб кожен знайшов свого режисера, аби пощастило. Але, крім усього, пам’ятайте, що треба мати терпіння і час. Актора роблять ролі. Не одна роль, чи пісня. Нас робить майстерність.

3 речі, на які Ви звертаєте увагу, коли отримуєте сценарій.

Перше враження: сподобалось чи ні. Якщо це комедія: було весело чи не було. Якщо драма: викликає сльози, або ж ні. Друге – мабуть, логіка, щоб в мене не викликало питань до сценарію. І третє – розподіл ролей. Написати можна блискуче, але хто буде режисером та гратиме інші ролі. Колеги в кадрі – це для мене дуже важливо, щоб хороший ансамбль був.

Українське кіно: слово-асоціація.

Майбутнє. Я бачу, що в нас все буде чудово. Є, слава Богу, люди, які готові вкладати кошти, є люди, які хочуть знімати українських акторів українською мовою, є й ті, які хочуть знімати українців з американськими зірками, щоб вже виходити на міжнародний рівень, щоб ми не тільки у внутрішній каструлі наш борщ варили, а щоб весь світ попробував, яке наше українське кіно класне.

Нехай всі будуть здорові, щоб був мир, без локдаунів, пандемій. Все поступово. Дай Боже, прекрасне і недалеке майбутнє.

Три українські фільми, які має побачити кожен.

"Скажене весілля 1", "Скажене весілля 2", "Скажене весілля 3" (сміється).