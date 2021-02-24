У "Скаженому весіллі 3" глибина більша, – Назар Задніпровський заінтригував розповіддю про фільм

Джерело:24 канал
У переддень прем'єри "Скаженого весілля 3" Назар Задніпровський вирішив відкрити кілька секретів довгоочікуваної комедії. Актор зізнався, що у сюжеті цієї частини франшизи будуть несподівані повороти, які вразять всіх глядачів.
Якими були зйомки "Скаженого весілля 3", чого чекати від Василя Середюка у цій комедії та чим головний герой схожий з самим актором – про це та більше ми розпитали у Назара Задніпровського.
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Мені приємно було працювати і з одним, і з іншим. Тому не хочу когось возвеличувати, або принижувати.
По впертості Влад лідирує (сміється). З Любомиром було легше домовитись. Він дивився 2 попередні стрічки і казав: "Я багато в чому буду вам довіряти". Так, були моменти, коли чітко говорив, що треба робити: "Оце я бачу так, це мені потрібно так".
Влад такий режисер, який до жесту, до інтонації знав, як потрібно зробити. Він з ось таких кіновиробників. Любомир давав нам імпровізувати. Тому в цьому плані мені з Любомиром було трішки комфортніше. Але головне – результат. Його ми побачимо.
"Скажене весілля 3": кадри з фільму / Фото Пресслужба
Насправді і Влад зі свого боку професіонал, і Любомир. Це ж як футбольні тренери: є такі, що прискіпливо до кожного руху ставляться, і тоді результат вдається, є такі, що дають майстрам імпровізувати, і теж дає плоди.
Любомир більш чітко і прискіпливо працював з молодими акторами, кого він затверджував на роль, за кого він ніс більшу відповідальність. Ось там він так викристалізовував їх (сміється).
Так. Скромно скажу, що не останні актори України знімались у цьому кіно. Тому Любомир нам довіряв. Якби загалом не були впевнені в нас, то не було б "Скаженого весілля 3".
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Знімальна група "Скаженого весілля 3" / Фото Пресслужба
Лячно не було. Але всі точно відчули пандемію через мене. Я захворів на коронавірус під час зйомок і через мене на 2 тижні робота зупинялась. Мені стало погано, я тоді сказав: "Чекайте, стоп. В мене 38 була температура вранці, тому організуйте мені цей тест".
Ми робили обов'язкові тести, і ми їх робили регулярно. Приклад брали з Ван Дамма, який теж тоді знімався. А чим ми гірші за Ван Дамма? (сміється) У нас також робили тести і тому були такі моменти, що виявляли хворих.
Щодо мене, то був ювілей театру, коли і батько мій захворів. І через деякий час я теж. Чи від нього заразився в театрі, бо там величезне скупчення людей у нас. На вулиці та в гримерках ми в масках, а на сцену ж ми виходимо без масок. Президент в залі, камери знімають, звісно, ми без масок були. І все, з 2 вересня я на 2 тижні на лікарняний пішов. Знімальна група мене чекала.
Там буквально кілька днів залишилось дозняти, але зупинився процес. Тому я і сам відчув, і всій знімальній групі допоміг це зробити.
По фіналу стрічки COVID-19 вдарив. По графіку ми тоді вибились.
Назар Задніпровський в українській комедії / Фото Пресслужба
Це більше питання до авторів. У мене немає 100% збігу з ним. Але вони мене знають, як актора, під мене фактично писалось. Тоді Юрій Горбунов мені подзвонив десь за пів року і сказав: “Малий, ти мені будеш потрібен, я даю хлопцям завдання, вони під тебе пишуть головну роль”. Я відповів: “Ну, дай Боже”.
Не хочу повторюватись, але думав, що це якийсь розіграш. Ну, вдасться чи ні, бо розумів, які тут гроші потрібно було. Але в нього вдалось, дякую йому.
Десь 70% є в Середюку те, що в мені є. Хто знає, пройде час і, може, я буду і на 100% такий, коли сина і доньку буду женити (сміється).
У мене ще є трішки часу не ставати повністю Василем Середюком. Можливо, я теж буду таким дурним і заважатиму дітям, не знаю (сміється). Якщо мені щось не сподобається. Але, сподіваюсь, мені і їм розуму вистачить, щоб не повністю стати схожим на Середюків.
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Коли все добре, я теж спокійний, лінивий. Коли мене не чіпають, все добре довкола, діти ростуть, їсти є що, дружина займається дітьми, а татко тільки заробляє гроші. Тільки щось виривається з цього ланцюжка, я починаю закипати. Аура добра і спокою тоді в мене порушується. Тоді я змінююсь, включаються нерви, можу і крикнути на сина, бо зараз часто воюю з його комп'ютерними іграми, щоб уроки більше робив. Донечка, якій 6 рочків, тільки готується йти в школу. Там ще почнуться проблеми. Ті, в кого діти вчаться, знають, що це таке.
Я намагаюсь все з гумором робити. Без гумору жити у світі важко, життя і так складне, тому я всюди намагаюсь створити ауру добра, веселощів. Особливо, коли працюєш над зйомками комедії, неможливо приходить майданчик, де всі суворі професіонали і ніхто не усміхається.
Як і Василь, я маю вибуховий характер. Можу швидко зірватись, і так само швидко згаснути. Як усі українці: добрий, поки не наступиш на горлянку, і тоді – ховайся всі.
Люблю дружину і свою сім’ю – це для мене дійсно на першому місці. Тут ми абсолютно схожі, бо все для домашнього вогнища.
Обожнюю Україну. Патріот. За українську мову, культуру, вишиванки. До речі, історію з вишиванками я приніс. Знімався спершу у своїх вишиванках, а на 2 сезон вже закупляли їх. Я колекціоную вишиванки.
Назар Задніпровський і Леся Самаєва / Фото Пресслужба
Як і він, я трудоголік, люблю свою роботу. Але й полежати, як він у садочку під вишнею теж люблю.
Знаєте, це не той випадок. Автори живі (сміється) і присутні на майданчику, тому зубами за свій матеріал тримаються. Мабуть, 98% ми говоримо тільки те, що написано. Я пробую щось додати, але ні.
Треба знати, хто такий Микола Куцик, з перцем і характером. Але він геніальний автор! І Олексій Приходько. У плані написання комедії я багатьох авторів знаю, але це одні з найталановитіших! Я інколи питаю: "А можна тут словечко вставити?" І то це все через Миколу. І мені у відповідь: "Так, це хороша ідея. Але краще зроби так, як написано і затверджено". Але він вислуховує дуже толерантно (сміється).
На жаль, чи то на щастя, у "Скаженому весіллі" актори дуже мало можуть щось від себе додати чи пожартувати. Але можуть це зробити, якщо затвердить автор на майданчику.
Зазвичай, запам’ятовується найсмішніше, або щось сльозливе, драматичне. З останнього – це сцена з сином, коли ми говоримо про маму. Не хочу розкривати всіх деталей, це треба дивитись. У першій стрічці в мене був діалог з донькою, коли ми картоплю чистили, говорили і плакали. Так і тут – на подвір’ї в нас табір, а біля багаття вночі у нас ця сцена із сином. Це для мене така зворушлива частина. І вже наступна сцена з Галиною.
А найсмішніша – ну тут багато що (сміється). Мені дуже сподобалась, коли стріляє полковник Попадюк у трейлері. Тоді він приходить на подвір’я і цигани його заманюють у танець. Я пам’ятаю, всі з цього сміялись.
"Скажене весілля 3": дивіться трейлер
Погоні – тут є що теж згадати. Вже не на машинах, а тут з колісницями, циганськими бричками. Тут теж були свої ризики, моментами страшно було. Але були вмілі каскадери, тому все гарно закінчилось.
Поверхнево здається, що все однакове. У "Скаженому весіллі 1" – темношкірий хлопець, у другому – старший, а у третьому, бо вона циганка. Але насправді є ще велика підводна течія, чому я хочу зірвати весілля. Після цього вже виникають проблеми з циганським табором. Але вони для мене, як для батька, другорядні.
Мені було значно цікавіше тут, у 3 частині грати, бо тут була особлива лінія. А яка – глядачі побачать в кінотеатрах.
У 3 частині глибина закладена більша. Всі головні меседжі треба дивитись у фінальних монологах. У 2 частині у зятя був такий потужний монолог, що всі українці, як Василь Середюк, бурчать і бурчать, але готові кинутись на допомогу і врятувати один одного. І зараз, у 3 частині, є меседж – берегти сім’ю. Автори блискуче закладають сенс, те, що хочуть передати.
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Я читав в Інтернеті: "Хто, як не "Скажене весілля", після карантину буде повертати глядачів у кінотеатри?" Я відчуваю, що зараз на наш фільм покладена ця місія, щоб як криголам пробити шлях в кінотеатри для глядачів. Всі знають, яка ситуація зараз, і наскільки через коронавірус потерпають театри і кінотеатри. Хочеться навіть всупереч локдаунам, обмеженням 50%-им, аби йшли люди саме на українське кіно.
Я переконаний, що якби зараз вийшла наступна частина "Піратів Карибського моря", пішли б теж глядачі. Бо це є франшиза, бренд. Я сподіваюсь, що за 2 сезони ми вже теж зробили український класний бренд. І на 3 частину народ прокинеться, струсить з себе пилюку, бо вони заспались і засиділись вдома, і пора йти в кінотеатр.
Телевізор – це чудово. Інтернет – за ним майбутнє, з цими платформами. Але нічого кращого немає, як повний кінотеатр, ніж спілкування глядачів перед переглядом, чи після, коли сідають в кафе, обговорюють, що сподобалось. От цього не дасть перегляд вдома. Тому я сподіваюсь, що оживуть кіномережі. Дасть Бог, "Скажене весілля 3" посприяє цьому поверненню українського глядача в українські кінотеатри на українське кіно.
Кадр з фільму "Скажене весілля 3" / Фото Пресслужба
У мене вже душа раділа, бо на українське кіно ходять. Хтось більше збирає, хтось менше, але нема вже таких випадів у мінус, немає вже порожніх залів. Фільми обговорюють, уже є про що говорити. І тільки почалось це, гучне слово, "відродження".
Зараз пішла хвиля відродження, ця тенденція. І от саме на злеті з цим коронавірусом сталось.
Зйомки кіно як для актора, для заробляння грошей, для кар’єри, а озвучування, особливо американських мультфільмів чи фільмів українською мовою, щоб діти з дитинства чули чисту мову, а не суржик чи російську. Я завжди своїм дітям обираю український дубляж, щоб вони чули якісний, чіткий переклад. Це дуже важливо! Це не для фінансів, бо на цьому не заробиш.
Як місія, патріотична і мовна, то озвучування дуже важливо. І якщо зйомки – то тільки україномовне кіно в пріоритеті.
Я прислухався до своєї бабусі, яка колись мені головне сказала, я запам'ятав це на все життя: "В буфеті можеш скільки завгодно за чаркою говорити, який ти великий і талановитий. Назаре, запам’ятай: актора роблять ролі!" Тільки на сцені, або в кадрі ти можеш довести, наскільки ти класний, наскільки ти актор. Бо актора роблять ролі!
Терпіння. Ми були більш терплячі і ми більше знали, що треба вичікувати шансу і працею доводити. Був період, коли прийшов у театр і 10 років у масовці працюєш. Потім – більші ролі, звання отримуєш.
Зараз молодь приходить до театру і хоче все. Одну пісню заспівала і на Євробачення. Одну роль зіграв – де його звання. В кіно зіграв і вважає, що в нього все склалось, на всі обкладинки, наступне запрошення з Голлівуду, починає вчити англійську мову. На жаль, це "все і зараз" може бути дуже тимчасовим.
Подивіться, всі зірки, що голлівудські, що в естраді, вони перевірені часом. Навіть ті молоді, які засвічувались, вони як мінімум 10 років зірки і утримуються на цьому рівні. Я бажаю всім молодим акторам і актрисам успіху, багато роботи, щоб кожен знайшов свого режисера, аби пощастило. Але, крім усього, пам’ятайте, що треба мати терпіння і час. Актора роблять ролі. Не одна роль, чи пісня. Нас робить майстерність.
Перше враження: сподобалось чи ні. Якщо це комедія: було весело чи не було. Якщо драма: викликає сльози, або ж ні. Друге – мабуть, логіка, щоб в мене не викликало питань до сценарію. І третє – розподіл ролей. Написати можна блискуче, але хто буде режисером та гратиме інші ролі. Колеги в кадрі – це для мене дуже важливо, щоб хороший ансамбль був.
Майбутнє. Я бачу, що в нас все буде чудово. Є, слава Богу, люди, які готові вкладати кошти, є люди, які хочуть знімати українських акторів українською мовою, є й ті, які хочуть знімати українців з американськими зірками, щоб вже виходити на міжнародний рівень, щоб ми не тільки у внутрішній каструлі наш борщ варили, а щоб весь світ попробував, яке наше українське кіно класне.
Нехай всі будуть здорові, щоб був мир, без локдаунів, пандемій. Все поступово. Дай Боже, прекрасне і недалеке майбутнє.
"Скажене весілля 1", "Скажене весілля 2", "Скажене весілля 3" (сміється).