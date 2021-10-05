"Не мрії зробили нас королями, а дракони": чим вражає перший тизер "Дому драконів" – відео

В мережі з'явився перший тизер серіалу "Дім дракона" (House of the Dragon), автором якого виступив стримінговий сервіс HBO Max. Події у серіалі відбуватимуться за 300 років до головних, які фанати бачили в оригінальній "Грі престолів".

Перший тизер "Дім дракона" – приквела "Гри престолів" – творці опублікували 5 жовтня і його вже встигли переглянути майже 300 тисяч разів.

Цікаво У приквелі "Гри Престолів" покажуть аж 17 унікальних драконів

Боги, королі, вогонь і кров. Не мрії зробили нас королями, а дракони,

– говорить закадровий голос, що належить Метту Сміту, який зіграв принца Деймона Таргарієна.

"Дім драконів" 2022 – приквел "Гри престолів": дивитись тизер онлайн

Про що буде серіал "Дім драконів"

Серіал розповість про будинок Таргарієнів – предків Дейнеріс, які правили Вестеросом впродовж декількох століть. Головною подією серіалу має стати Громадянська війна, відома як "Танець дракона", причиною якої стала династичний криза між двома гілками будинку Таргарієнов. "Танець" стався після смерті Візеріса I Таргарієна, коли принцеса Рейніра Таргарієн, яку підтримує партія "чорних", і принц Ейгон Таргарієн, якого підтримує партія "зелених", одночасно оголосили про свої права на Залізний трон.

Серіал обіцяє вмістити мінімум 10 серій, а прем'єра запланована 2022 рік. Відомо, що над серіалом працює автор книги "Вогонь і кров" Джордж Мартін, на основі якого знято стрічку, а також Мігель Сапочник, який був режисером кількох епізодів оригінального серіалу. У серіалі також зіграють такі актори:

Педді Консидайн – Візеріс І Таргарієн

– Візеріс І Таргарієн Емма Д'арсі – Рейніра І Таргарієн

– Рейніра І Таргарієн Олівія Кук – Алісента Гайтавер

– Алісента Гайтавер Метт Сміт – Деймон Таргарієн

– Деймон Таргарієн Ріс Іванс – Отто Гайтавер

– Отто Гайтавер Соноя Мідзуно – Місарія

Зйомки приквела до "Гри престолів"

Вперше про зйомки приквела до "Гри престолів" заговорили у 2019 році. Однак чутки в пресі не отримували офіційних підтверджень до 2020-го, коли компанія HBO оголосила про майбутні зйомки "Дому Дракона".

У липні 2021 року у одного із членів команди виявили коронавірус і зйомки призупинили. Однак, це тривало недовго і актори знову повернулися до фільмування;

Станом на травень 2021 року "Дім Дракона" вже входить до 100 найпопулярніших серіалів на планеті за рейтингом IMDb;