Netflix розробляє кількасерійний приквел до "Бріджертонів": все, що про нього відомо

Netflix замовив виробництво спін-оффу до популярних "Бріджертонів" – міні-серіалу, що розповість про любовне життя молодої королеви Шарлотти, а також про історії юних Вайолет Бріджертон і леді Денбері.

Все, що відомо про спін-оф серіалу "Бріджертони"

Як повідомляє Variety, проєкт, який наразі знаходиться в розробці, буде присвячений "походженню королеви Шарлотти". Роль Шарлотти в оригінальному серіалі виконала Голда Рошевель. Хто зіграє королеву у спін-офі – поки не відомо.

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Сценаристкою і виконавчою продюсеркою проєкту буде Шонда Раймс, авторка драм "Анатомія Грей" та "Скандал".

Багато глядачів ніколи не знали історію королеви Шарлотти до того, як Бріджертони привели її в світ. Я дуже рада, що цей новий серіал ще більше розкаже її історію і покаже світ Бріджертонів,

– заявила керівниця відділу глобального телебачення Netflix Бела Баджарія.

Нагадаємо, раніше компанія Netflix продовжила мелодраму "Бріджертони" на другий, третій і четвертий сезони.

Цій авторці доведеться більше купити чорнил,

– додали гумору в офіційну заяву автори "Бріджертонів"

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"Бріджертони": коротко про серіал