Netflix розробляє кількасерійний приквел до "Бріджертонів": все, що про нього відомо

Netflix замовив виробництво спін-оффу до популярних "Бріджертонів" – міні-серіалу, що розповість про любовне життя молодої королеви Шарлотти, а також про історії юних Вайолет Бріджертон і леді Денбері.
Все, що відомо про спін-оф серіалу "Бріджертони"
Як повідомляє Variety, проєкт, який наразі знаходиться в розробці, буде присвячений "походженню королеви Шарлотти". Роль Шарлотти в оригінальному серіалі виконала Голда Рошевель. Хто зіграє королеву у спін-офі – поки не відомо.
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Сценаристкою і виконавчою продюсеркою проєкту буде Шонда Раймс, авторка драм "Анатомія Грей" та "Скандал".
Багато глядачів ніколи не знали історію королеви Шарлотти до того, як Бріджертони привели її в світ. Я дуже рада, що цей новий серіал ще більше розкаже її історію і покаже світ Бріджертонів,
– заявила керівниця відділу глобального телебачення Netflix Бела Баджарія.
Нагадаємо, раніше компанія Netflix продовжила мелодраму "Бріджертони" на другий, третій і четвертий сезони.
Цій авторці доведеться більше купити чорнил,
– додали гумору в офіційну заяву автори "Бріджертонів"
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"Бріджертони": коротко про серіал
- Дебютні епізоди "Бріджертонів" презентували 25 грудня 2020 року. Не минуло й місяця, як стрічка очолила рейтинг Netflix за переглядами.
- За сюжетом, Дафна Бріджертон укладає угоду з графом Гастінгсом. Чоловік має вдавати із себе її кавалера, щоб у дівчини було більше шансів знайти собі перспективного нареченого. Водночас граф уникне уваги матерів, які мріють про такого зятя. Парі вдається обхитрувати головну пліткарку леді Вістлдоун та по-справжньому закохатись.
- У 2 частині "Бріджертонів" увагу зосередять на житті брата Дафни Ентоні. Сюжет автори проєкту напишуть за мотивами книги Джулії Квінн "Віконт, який мене любив".
- У 3 і 4 сезонах планують показати події із книг "Пропозиція від джентльмена" і "Роман з містером Бріджертоном".
- Відомо, що у 2 сезоні "Бріджертонів" до своєї ролі не повернеться Реге Пейдж, який зіграв графа Гастінгса. У спілкуванні з журналістами він зазначив,. що його робота в проєкті завершилась, а серіал стане наче антологією, де в кожному сезоні розкриватимуть особисте життя одного з персонажів "Бріджертонів".
- У 2021 році Netflix заявив, що розробляє кількасерійний приквел до "Бріджертонів" про молодість королеви Шарлотти, а також юних Вайолет Бріджертон і леді Денбері.