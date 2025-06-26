З Антоніною Хижняк: найновіша українська комедія про перевиховання нестерпних дорослих

Мамахихотала та United Heroes Group – цього разу за підтримки 1+1 media – знову об'єднали зусилля, щоб подарувати глядачам порцію гострої сатири на актуальну тему. Герої нової української комедії "Батьківські збори" перетворять власні амбіції на батальні сутички.

У кіно з 30 жовтня, дистриб'ютор – Green Light Films. Кіно 24 розповідає більше про сюжет та тизер.

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Що відомо про фільм "Батьківські збори"

За сюжетом, герої зустрінуться за шкільною партою, якраз напередодні Геловіну, щоб обговорити результати виборів президента школи.

Підозри у фальсифікаціях, взаємні звинувачення у підкупі, популістичні гасла, булінг і шантаж – у хід йде все, аби забезпечити перемогу саме своєму чаду. Адже коли йдеться про владу, навіть шкільну, дорослі втрачають здоровий глузд швидше, ніж діти. Атмосфера напружується до межі – і залишається одне питання: хто вийде з них переможцем?

"Батьківські збори": дивіться онлайн тизер фільму

"Батьківські збори" – наступний фільм у лінійці комедій з соціальним підтекстом від творців "Зборів ОСББ".

Проєкт обіцяє не просто розсмішити, а й показати на прикладі мікромоделі суспільства – батьківського комітету – актуальні проблеми, серед яких:

перекладання відповідальності за виховання дитини, як гра у "пінг-понг" між батьками та шкільною системою,

завищені очікування, наслідком яких є емоційні гойдалки та вигорання,

непорозуміння між поколіннями, які не звикли чути та дослухатися один до одного,

копіювання агресивних паттернів, що є частою передумовою булінгу,

одвічне питання щодо ролі освітян у формуванні особистості дитини.

У ролях – улюбленці публіки: неповторний Євген Янович, автор та ведучий шоу 20:23 та фронтмен "Мамахихотала", актори студії "Мамахихотала" Олег Маслюк та Володимир Кравчук, неперевершена Антоніна Хижняк, акторка кіно та дубляжу, харизматичний актор театру та кіно Назар Задніпровський та чарівна Анастасія Цимбалару, для якої стрічка стане дебютом у повнометражному кіно.

Кожен із них втілить на екрані персонажів, у яких глядачі впізнають себе, своїх батьків, друзів чи знайомих, і судячи з тизеру, їх герої не зупиняться ні перед чим, тому готуйтеся до цікавих перевтілень. Проте, це лише частина зіркового касту, попереду – ще більше відомих імен та несподіваних камео.

Зйомки стрічки стартують вже за кілька тижнів, а прем'єра запланована напередодні Геловіну – 30 жовтня у кіно. Не пропустіть страшенно смішні батьківські збори.