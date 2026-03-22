Що українці зараз обожнюють на Netflix: ці фільми варті вашої уваги

На Netflix вийшло одразу кілька нових фільмів, які вже полюбилися українцям. Серед них є вітчизняна комедія, яка спричинила справжній фурор в кінотеатрах.

Які фільми зараз популярні на Netflix?

"Ну мам"

Рейтинг IMDb: 6.4

Ця українська комедія наробила шуму в кінотеатрах, а тепер доступна для перегляду онлайн. Євген Таллер зібрав у цій стрічці найзірковіших українських акторів, серед яких Ада Роговцева й Ахтем Сеітаблаєв, та розповів історії, які близькі кожному.

Фільм розповідає про стосунки матерів і дітей у різні періоди – від дитинства до дорослого життя. Це зворушлива сімейна історія про цінності, прийняття, любов та незалежність.

"Гострі картузи: Безсмертний"

Рейтинг IMDb: 6.9

Днями відбулась прем'єра найочікуванішої кримінальної драми з Кілліаном Мерфі у головній ролі – "Гострі картузи: Безсмертний". Поідї фільму розгортаються у 1940-х роках, на тлі Другої світової війни, після шостого сезону серіалу "Гострі картузи".

Минуле Томмі Шелбі нагадує про себе, але улюбленець публіки готовий протистояти новим випробуванням та загрозам.

