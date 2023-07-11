Якщо ви шукаєте ідеальний серіал для вечора, до того ж новий, то вам пощастило. В одному матеріалі ми зібрали для вас декілька сучасних серіалів, які варто переглянути після важкого робочого дня.

Серіали зі схвальними відгуками від глядачів нікого не залишать байдужими. Розгляньте детальніше добірку 24 Каналу та насолоджуйтеся кіновечором!

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7 крутих нових серіалів, які ви могли пропустити

"Пильне око" / The Watchful Eye, 1 сезон

Рейтинг IMDb: 6,3

Серіал розповідає історію молодої жінки, яка потрапляє у світ старих грошей та смертельних секретів.

"Пильне око": дивіться трейлер

"Лінкольн для адвоката" / The Lincoln Lawyer, 2 сезон

Рейтинг IMDb: 7,7

У центрі сюжету – Міккі Голлер, успішний адвокат із Лос-Анджелеса, який залишився без роботи після нещасного випадку. Втім, герой не зупиняється, а береться за справу про вбивство, щоб повернутись у гру й за кермо свого "Лінкольна".

"Лінкольн для адвоката": дивіться трейлер



"Ведмідь" / The Bear, 2 сезон

Рейтинг IMDb: 8,5

Шоу розповідає про юного шеф-кухаря, який повертається до Чикаґо, щоб керувати сімейним рестораном.

"Ведмідь": дивіться трейлер



"Перехоплений рейс" / Hijack, 1 сезон

Рейтинг IMDb: 7,8

Тут ви можете побачити досвідченого корпоративного посередника Сема Нельсона, який пробує застосувати свої професійні навички, щоб врятувати пасажирів літака рейсу КА29.

"Перехоплений рейс": дивіться трейлер

Цікаво 6 найкращих фільмів про шлях до успіху, заснованих на реальних подіях

"Засновано на реальних подіях" / Based on a True Story, 1 сезон

Рейтинг IMDb: 7,2

За сюжетом комедійного серіалу, рієлтор, популярний тенісист та сантехнік намагаються скористатися з одержимості Америки щодо true crime.

"Засновано на реальних подіях": дивіться трейлер



"Ходячі мерці: Мертве місто" / The Walking Dead: Dead City, 1 сезон

Рейтинг IMDb: 7,7

У центрі сюжету – Меггі та Ніган, які подорожують постапокаліптичним Мангеттеном, щоб знайти викраденого сина Меггі Гершела. Однак, містом ходять мертві та живі, що зробили Нью-Йорк своїм власним світом.

"Ходячі мерці: Мертве місто": дивіться трейлер

"Платонічне кохання" / Platonic, 1 сезон

Рейтинг IMDb: 7,1

Комедійний серіал розповідає про двох колишніх найкращих друзів середнього віку, які знову зустрічаються після тривалого розставання. Їхня відроджена дружба починає жити власним життям, спричиняючи хаос і веселощі в їхньому і без того нестабільному житті.

"Платонічне кохання": дивіться трейлер