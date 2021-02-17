Захопливий кіновечір вдома: нові серіали, які ви могли пропустити

Виробник – HBO Maх

Дата виходу – 6 грудня 2020, 24 січня 2021

Кількість серій – 2

Перший сезон "Ейфорії" світ побачив у 2019 році. Проєкт став настільки популярним, що вже за місяць після прем'єри його продовжили на 2 сезон. На жаль, його фільмування довелось відкласти через коронавірус. Натомість шоуранер Сем Левінсон відзняв кілька спеціальних епізодів, щоб порадувати фанатів.

Дебютний спецвипуск – це діалог Ру зі своїм другом зі спілки Анонімних наркоманів. У ній героїня, яку зіграла Зендея, говорить про перше кохання, наркозалежність, до якої знову повернулась, та релігію.

У другому епізоді під назвою "До біса всіх, хто не риба-крапля" нам розповідають історію Джулс. Перший сезон "Ейфорії" закінчився її розставанням з Ру, тож серія повністю присвячена розкриттю її почуттів.

І хоча дивитись спецвипуски у відриві від серіалу буде непросто, для тих, хто досі не бачив "Ейфорію", творіння Сема Левінсона може стати одкровенням.

"Ейфорія": дивіться трейлер 2 спецвипуску

"Бріджертони"

Виробник – Netflix

Дата виходу – 25 грудня 2020

Кількість серій – 9

Здається, що мода на костюмовані драми знову повертається. Адже саме зараз телешоу "Бріджертони" продовжує бити рекорди переглядів та вже стало найпопулярнішим серіалом в історії Netflix.

За основу сценарію взято романи американської письменниці Джулії Квінн. Її твори перекладали на 29 мов, а книги 19 разів потрапляли у список бестселерів The New York Times.

Від історичної правдивості серіал пішов далеко, тож його не варто сприймати як підручник з історії. Натомість в центрі сюжету – 5 сестер та братів з роду Бріджертонів, для яких починається життя у вищому світі. Родина мріє видати заміж старшу доньку – Дафну. Правда, це завдання виявляється не з найлегших. Чоловіки не спішать освідчитись у коханні, а загадкова леді Віслдаун публікує в газетах чутки та подробиці кожного роману.

Раптово для всіх у місті з’являється герцог Гастінгс, і саме в цю мить Дафна розуміє, як врятувати своє особисте життя.

"Бріджертони": дивіться трейлер серіалу

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"Відьмак: 2 сезон"

Виробник – Netflix

Дата виходу – весна 2021-го

Кількість серій – невідомо

Фанати фентезійного світу "Відьмака" можуть довго сперечатися про відповідність канонам оригінальної історії, неодноразово порушених у серіалі Netflix. З цього приводу серед прихильників книг Анджея Сапковського та легендарної серії ігор досі немає єдиної думки. З чим точно сперечатись не вдасться – до виходу "Бріджертонів" "Відьмак" був найпопулярнішим серіалом в історії Netflix. Тож не дивно, що успішну та сповнену цікавих подробиць історію продовжили на 2 сезон.

Остаточної дати виходу поки немає, але в планах Netflix випустити "Відьмака" до кінця року. На жаль, через пандемію коронавірусу, як і "Ейфорію", його вихід неодноразово переносили. А поки нових серій "Відьмака" ще не презентували, є нагода переглянути дебютні епізоди, доступні у мережі.

"Відьмак" 1 сезон: дивіться трейлер

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"Люпен"

Виробник – Netflix

Дата виходу – 8 січня 2021

Кількість серій – 5

Класична пригодницька історія про благородних злодюжок, сповнена авантюр та сюжетних несподіванок. "Люпен" віддає данину поваги класичним детективам епохи раннього Артура Конан Дойля.

За сюжетом, у дитинстві тато головного героя у виконанні Омара Сі подарував йому збірку оповідань про Арсена Люпена – джентльмена-грабіжника. Користуючись ідеями книжкового прототипу, герой втілює у життя нездійсненні пограбування, намагаючись зрозуміти, що насправді трапилось з його батьком, несправедливо засудженим багато років тому.

Головна неочевидна ідея шоу полягає у простоті, легкому ставленні до життя. Ця риса притаманна майже всім героям, яких на екрані втілює добродушний Омар Сі.

Серіал умовно розділений на 2 частини. За планом, продовження історії злодія-авантюриста ми побачимо вже влітку 2021 року.

"Люпен": дивіться трейлер серіалу

"ВандаВіжен"

Виробник – Disney+

Дата виходу – 15 січня 2021

Кількість серій – 9

Через пандемію у 2020 році ми не побачили на екранах жодного повнометражного фільму Marvel. Але фанати кінокоміксів можуть не сумувати, адже серіали, створені для Disney+, поки що виходять за графіком.

Найкасовіший фільм в історії "Месники: Завершення" став кінцем цілої епохи тепер вже класичних кінокоміксів. Але Marvel не планує зупинятись та зосереджує увагу на найцікавіших персонажах кіновсесвіту. Багряна відьма Ванда Максимофф та андроїд Віжен давно чекали окремого спін-оффу. І коли він побачив світ, ніхто не залишився розчарованим.

Зворушлива історія кохання вражає своїм креативом. Критики, що останнім часом обережно хвалять супергеройські проєкти, залишились у повному захваті. А фанати всесвіту Marvel знайшли ще один привід пишатись улюбленою кіностудією.

"ВандаВіжен": дивіться трейлер серіалу

"Крізь сніг: 2 сезон"

Виробник – Netflix

Дата виходу – 25 січня 2021

Кількість серій – 10