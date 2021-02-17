Захопливий кіновечір вдома: нові серіали, які ви могли пропустити

Джерело:24 канал
Карантинні обмеження досі не знято, а це означає, що прем’єри великих проєктів переноситимуть ще не раз. На щастя, світу серіалів пандемія нанесла меншої шкоди, тож ледь не щотижня на стрімінгових платформах з’являються нові телешоу.
Особливо популярними стають серіали, що відкривають перед глядачами історії про підлітків, які тільки намагаються зрозуміти, ким вони є насправді. Також особливу увагу привертають проєкти у стилі супергеройських екшнів та історичних драм, які точно вразять як дорослу аудиторію кіноманів, так і юних глядачів.
А ви дивились 5 нових мінісеріалів, про які невпинно говорять кіномани
До добірки увійшли тільки нові серіали 2020 і 2021 років, тому є велика ймовірність, що українські любителі кіно ще не встигли їх переглянути.Якщо ти – справжній кіноман, тоді готуйся до перегляду крутих стрічок заздалегідь. Ідеально доповнить захопливий новий серіал освіжаючий Pepsi, який можна швидко й легко замовити за лінком. Це – вибір справжнього поціновувача кіно!
Виробник – HBO Maх
Дата виходу – 6 грудня 2020, 24 січня 2021
Кількість серій – 2
Перший сезон "Ейфорії" світ побачив у 2019 році. Проєкт став настільки популярним, що вже за місяць після прем'єри його продовжили на 2 сезон. На жаль, його фільмування довелось відкласти через коронавірус. Натомість шоуранер Сем Левінсон відзняв кілька спеціальних епізодів, щоб порадувати фанатів.
Дебютний спецвипуск – це діалог Ру зі своїм другом зі спілки Анонімних наркоманів. У ній героїня, яку зіграла Зендея, говорить про перше кохання, наркозалежність, до якої знову повернулась, та релігію.
У другому епізоді під назвою "До біса всіх, хто не риба-крапля" нам розповідають історію Джулс. Перший сезон "Ейфорії" закінчився її розставанням з Ру, тож серія повністю присвячена розкриттю її почуттів.
І хоча дивитись спецвипуски у відриві від серіалу буде непросто, для тих, хто досі не бачив "Ейфорію", творіння Сема Левінсона може стати одкровенням.
"Ейфорія": дивіться трейлер 2 спецвипуску
Виробник – Netflix
Дата виходу – 25 грудня 2020
Кількість серій – 9
Здається, що мода на костюмовані драми знову повертається. Адже саме зараз телешоу "Бріджертони" продовжує бити рекорди переглядів та вже стало найпопулярнішим серіалом в історії Netflix.
За основу сценарію взято романи американської письменниці Джулії Квінн. Її твори перекладали на 29 мов, а книги 19 разів потрапляли у список бестселерів The New York Times.
Від історичної правдивості серіал пішов далеко, тож його не варто сприймати як підручник з історії. Натомість в центрі сюжету – 5 сестер та братів з роду Бріджертонів, для яких починається життя у вищому світі. Родина мріє видати заміж старшу доньку – Дафну. Правда, це завдання виявляється не з найлегших. Чоловіки не спішать освідчитись у коханні, а загадкова леді Віслдаун публікує в газетах чутки та подробиці кожного роману.
Раптово для всіх у місті з’являється герцог Гастінгс, і саме в цю мить Дафна розуміє, як врятувати своє особисте життя.
"Бріджертони": дивіться трейлер серіалу
Цікаво Зірка серіалу "Бріджертони" зізналась, що збрехала на кастингу проєкту Netflix
Виробник – Netflix
Дата виходу – весна 2021-го
Кількість серій – невідомо
Фанати фентезійного світу "Відьмака" можуть довго сперечатися про відповідність канонам оригінальної історії, неодноразово порушених у серіалі Netflix. З цього приводу серед прихильників книг Анджея Сапковського та легендарної серії ігор досі немає єдиної думки. З чим точно сперечатись не вдасться – до виходу "Бріджертонів" "Відьмак" був найпопулярнішим серіалом в історії Netflix. Тож не дивно, що успішну та сповнену цікавих подробиць історію продовжили на 2 сезон.
Остаточної дати виходу поки немає, але в планах Netflix випустити "Відьмака" до кінця року. На жаль, через пандемію коронавірусу, як і "Ейфорію", його вихід неодноразово переносили. А поки нових серій "Відьмака" ще не презентували, є нагода переглянути дебютні епізоди, доступні у мережі.
"Відьмак" 1 сезон: дивіться трейлер
Рекомендуємо Пристрасть мільйонів у кожному кадрі: найкращі фільми про футбол
Виробник – Netflix
Дата виходу – 8 січня 2021
Кількість серій – 5
Класична пригодницька історія про благородних злодюжок, сповнена авантюр та сюжетних несподіванок. "Люпен" віддає данину поваги класичним детективам епохи раннього Артура Конан Дойля.
За сюжетом, у дитинстві тато головного героя у виконанні Омара Сі подарував йому збірку оповідань про Арсена Люпена – джентльмена-грабіжника. Користуючись ідеями книжкового прототипу, герой втілює у життя нездійсненні пограбування, намагаючись зрозуміти, що насправді трапилось з його батьком, несправедливо засудженим багато років тому.
Головна неочевидна ідея шоу полягає у простоті, легкому ставленні до життя. Ця риса притаманна майже всім героям, яких на екрані втілює добродушний Омар Сі.
Серіал умовно розділений на 2 частини. За планом, продовження історії злодія-авантюриста ми побачимо вже влітку 2021 року.
"Люпен": дивіться трейлер серіалу
Виробник – Disney+
Дата виходу – 15 січня 2021
Кількість серій – 9
Через пандемію у 2020 році ми не побачили на екранах жодного повнометражного фільму Marvel. Але фанати кінокоміксів можуть не сумувати, адже серіали, створені для Disney+, поки що виходять за графіком.
Найкасовіший фільм в історії "Месники: Завершення" став кінцем цілої епохи тепер вже класичних кінокоміксів. Але Marvel не планує зупинятись та зосереджує увагу на найцікавіших персонажах кіновсесвіту. Багряна відьма Ванда Максимофф та андроїд Віжен давно чекали окремого спін-оффу. І коли він побачив світ, ніхто не залишився розчарованим.
Зворушлива історія кохання вражає своїм креативом. Критики, що останнім часом обережно хвалять супергеройські проєкти, залишились у повному захваті. А фанати всесвіту Marvel знайшли ще один привід пишатись улюбленою кіностудією.
"ВандаВіжен": дивіться трейлер серіалу
Серіал засновано на однойменному графічному романі та фільмі Пона Джун Хо – постановника "Паразитів". Тут дія розгортається через 7 років після того, як планета перетворюється на снігову пустелю. Ті, кому вдалося вижити, живуть у потязі, який курсує навколо всієї земної кулі. Потяг ніколи не зупиняється, а люди в ньому розділені соціальними класами.
Прем’єра 2 сезону відбулась 25 січня. За графіком, затвердженим представниками Netflix, наступні епізоди кіномани побачать 1, 8, 15 та 22 лютого, а також 1, 8, 15, 22 та 29 березня.
У свій час стрічка "Крізь сніг" з Крісом Евансом у головній ролі зібрала схвальні відгуки преси, але не змогла окупитися в прокаті. Проте історія потягу, що є алюзією на класовий поділ сучасного суспільства, зацікавила багатьох любителів трилерів, наукової фантастики та антиутопії. Платформа Netflix не оминула стороною фанатську зацікавленість, тож і подарувала своїм глядачам впевнено створений продукт.
"Крізь сніг": дивіться трейлер 2 сезону
Не пропустіть Найочікуваніші серіали лютого, про які вже говорить весь світ
Виробник – BBC America
Дата виходу – 3 січня 2021 року
Кількість серій – 6
Террі Пратчетт вважається одним з найпопулярніших британських письменників. Найбільший успіх автору принесла серія фантастичних книг про Дискосвіт. Його магнум опус ліг в основу вільної телеадаптації від BBC Studios. Своє творіння автори позиціюють як вільну панк-рокову адаптацію першоджерела.
Серіал, як і книги Пратчетта, вийшов унікальним у своїй шаленості. Його атмосфера віддалено нагадує всесвіт "Вартових галактики". Стрічка точно сподобається прихильникам космічних опер, наукової фантастики та усім охочим зануритись у сповнений яскравих барв всесвіт.
"Варта": дивіться трейлер серіалу
Виробник – The CW channel
Дата виходу – 21 січня 2021
Кількість серій – 13
Цей серіал за участю Чака Норріса. У далеких 1990-их вийшов серіал "Вокер, техаський рейнджер". Історія про цього кіногероя, вихованого корінними американцями племені Черокі, захопила глядача, і шоу протрималось 8 сезонів.
Головну роль в римейку серіалу виконує Джаред Падалекі. Актор "Надприродного" перевтілився в образ людини з власним моральним кодексом, безкомпромісної та рішучої.
Вихід цього шоу дивовижний тим, що його авдиторія поєднує фанатів брутального Чака Норріса та прихильників підліткового серіалу про надприродні явища. Можливо, найнесподіваніший мікс смаків глядачів, який ми колись зустрічали.
Виробник – Channel 4
Дата виходу – 22 січня 2021
Кількість серій – 5
Британський мінісеріал розповість про 18-річних друзів, що переїжджають у Лондон в 1981 році. Саме тоді світ захопила епідемія СНІДу. Серіал розповість про те, як хвороба вплинула на лондонське гей-ком'юніті початку 1980-их та змінила життя головних героїв. Попри реальну загрозу, дехто з персонажів вважає, що СНІД – вигадана корпораціями інфекція, тому захищатися навіть не збирається. За злою іронією, нічим хорошим закінчитись це не може.
Трагікомедія, сповнена яскравих неонових кольорів, жаги до життя та кохання, не залишить вас байдужими.
"Це гріх": дивіться трейлер серіалу