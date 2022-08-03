"Дім дракона", "Пісочний чоловік", "Жінка-Халк": найочікуваніші серіали серпня 2022

Останній місяць літа потішить нас довгоочікуваним приквелом "Гри престолів", екранізацією коміксів Ніла Ґеймана та нового проєкту Marvel. Редакція Кіно 24 підготувала добірку із найцікавішими прем’єрами серпня 2022 року.

Серпень буде доволі цікавим для серіаломанів. У списку прем’єр – фантастичний бойовик, горор, супергеройський проєкт, трилер, кримінал та багато іншого. Ми розповімо про найцікавіші з них.

І ще Найцікавіші прем’єри серпня 2022, з якими ви не змарнуєте часу

Серіали, які вийдуть у серпні 2022 року

Пісочний чоловік

Жанр: фантастика, драма, за коміксами

Прем’єра: з 5 серпня

Де дивитися: Netflix

Сни і їхня природа завжди турбували людину. Усім відомо скільки свого життя ми проводимо у сні, у світі образів, ілюзій та дивних ситуацій. Науковці все більше і частіше досліджують цю науку і намагаються описати її на папері. І одним із кращих творів про цей феномен ми можемо назвати серію коміксів Ніла Ґеймана "Пісочний чоловік".

За сюжетом, головного героя, повелителя снів, тримають у заручниках, у полоні групи окультистів 70 років. Згодом він втікає і намагається повернути собі свою сутність.

"Пісочний чоловік": дивіться трейлер серіалу онлайн

Я є Ґрут

Жанр: фантастика, комедія, анімаційний, за коміксами

Прем’єра: з 10 серпня

Де дивитися: Disney+

Серія оригінальних короткометражних анімаційних роликів розповідає про ранні дні дитинства малюка Ґрута і його проблеми в космосі.

"Я є Ґрут": дивіться трейлер

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5 днів у лікарні

Жанр: драма

Прем’єра: з 12 серпня

Де дивитися: Apple TV+

Серіал ґрунтується на реальних подіях у період урагану "Катріна", який відбувся у США у 2005 році. Серіал розповість про працівників однієї з лікарень в Новому Орлеані. Через високий рівень води, без електрики, з високою температурою повітря, їм потрібно було рятувати людей, які залежали від якісного медичного обладнання.

"5 днів у лікарні": дивіться трейлер серіалу онлайн

Історії ходячих мерців

Жанр: драма, жахи, антологія, зомбі апокаліпсис

Коли: з 14 серпня 2022

Де дивитися: AMC Networks

Події серіалу "Історії ходячий мерців" відбуваються у світі, де відбувається повний хаос. Внаслідок епідемії, неймовірних масштабів, земну кулю захоплюють кровожерливі зомбі. Ходячі мерці перетворюють планету на пустельну територію, а ті, хто вижив у сутичці з монстрами, шукають притулку і рятуються від навали.

"Історії ходячий мерців": дивіться трейлер онлайн

Жінка-Халк: Адвокатка

Жанр: фантастика, за коміксами, пригоди

Прем’єра: з 17 серпня 2022

Де дивитися: Disney+

Сюжет розповість про юристку Дженніфер Волтерс, яка після переливання крові отримала здатність перевтілюватися в надсильну істоту. Їй потрібно буде навчитися користуватися цим благо і продовжувати роботу в нещодавно створеному Відділі з прав надлюдей.

"Жінка-Халк: Адвокатка": дивіться трейлер онлайн

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Дім Дракона

Жанр: драма, фантастика, пригоди

Прем’єра: з 21 серпня 2022

Де дивитися: HBO

"Дім дракона" – це приквел "Гри престолів", сценарій якого написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров". У ньому розповідається про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу. Події у серіалі розвиватимуться навколо "Танцю Драконів" – громадянської війни 129 – 131 років від Завоювання Ейєгона І.

"Дім Дракона": дивіться трейлер онлайн