Пригоди, свобода і багато сонця: 3 нові українські фільми для літнього настрою

Літо – це ідеальний час для перегляду кіно. Це можливість розважитися, надихнутися та наповнитися теплом не тільки зовні, але й всередині. Цьогоріч українське кіно потішило прем'єрами, що ідеально вписуються в атмосферу літа.

Кіно 24 розповість про вдалі українські стрічки, які варто подивитися. Скористайтесь нагодою влаштувати собі кіновечір зі смаком літа, свободи та пригод.

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"Смак свободи"

Молоду дівчину Варю, яка марить високою кухнею, звільняють з придорожнього кафе невеликого містечка. Тому вона вирушає до Львова з надією стати успішною шеф-кухаркою. Випадково до її рук потрапляє кулінарна книжка Ольги Франко, написана майже 100 років тому.

Варя не тільки відкриває нові смаки, але й переосмислює своє життя. Це красива літня історія про сміливість бути собою та знаходити щастя в несподіваних речах.

"Смак свободи": дивіться трейлер онлайн

"Відпустка наосліп"

У центрі сюжету – історія київської бізнеследі, яку недолюблює її колектив. Щоб відпочити від суворої шефині, підлеглі дарують їй квиток на верхівку українських гір. Так героїня вирушає у вимушену відпустку назустріч пригодам і неочікуваним знайомствам.

Це романтична комедія про те, як стикаються два різні світи. Колорит та мальовничість карпатських гір, сюрпризи й перезавантаження – тут зібралося все для ідеального літнього фільму.

"Відпустка наосліп": дивіться трейлер онлайн

"Коли ти вийдеш заміж"

Успішна й талановита мистецтвознавиця Ксенія болюче розриває стосунки з нареченим. Після цього вона разом з подругою вирушає на море, щоб відновитися та почати нове життя. Авантюрна подорож до Хорватії приводить дівчат до курортних інтриг, різних пригод і навіть кримінальних перегонів.

Легка романтична комедія з красивими локаціями, середземноморським шармом і захопливим відпочинком точно підійде для літнього вечірнього перегляду.

"Коли ти вийдеш заміж": дивіться трейлер онлайн