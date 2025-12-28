Найновіші українські фільми й серіали, які зняли у 2025

2025 рік виявився багатим на яскраві українські прем'єри. Зокрема, у світ вийшло чимало цікавих фільмів та серіалів, знятих цього року.

Серед них – різножанрові кінопроєкти, які вже знайшли своїх глядачів. У матеріалі 24 Канал розповідаємо про фільми та серіали, що вийшли у 2025 році.

Які українські фільми й серіали зняли у 2025?

"Сім'я по неділях"

Серіал "Сім'я по неділях" вийшов у світ 3 листопада 2025 року. Це легка комедійна стрічка, яка ідеально підійде для перегляду всією сім'єю. Вона розповідає про те, як батько сімейства, на ім'я Михайло вирішує відродити родинні цінності. Чоловік упродовж 20 років був на заробітках, тож не мав змоги бути поруч у найважливіші моменти життя своїх рідних. Тепер він хоче, щоб усі щонеділі родина збиралася в батьківському домі на вечерю.

"Сім'я по неділях":

Михайло прагне надолужити все, що згаяв упродовж цих 20 років. Однак кожен сімейний вечір перетворюється на справжнє божевілля, наповнене родинними чварами, комедійними моментами та величезною кількістю емоцій.

"Зворотний напрямок"

Український серіал "Зворотний напрямок", який набув небаченого успіху серед глядачів, вийшов у світ 29 вересня 2025 року. Хоча стрічку критикували через її схожість зі старим серіалом під назвою "Капітанша", позитивних коментарів у мережі виявилося значно більше.

"Зворотний напрямок":

У центрі сюжету – Роман та Дарина, які за певних обставин змушені одружитися. Цей шлюб є абсолютно вимушеним, адже головні герої ненавидять одне одного. Та іноді ненависть може перетворитися на кохання. Однак, щоб це сталося, персонажам доведеться пройти через велику кількість випробувань і справжню боротьбу за свої стосунки.

"Батьківські збори"

Це фільм, який знімали у 2025 році, – стрічка "Батьківські збори", у якій зіграли Євген Янович, Антоніна Хижняк, Олег Маслюк, Анастасія Цимбалару, Андрій Ісаєнко та інші українські актори.

"Батьківські збори":

Це комедія, прем'єра якої відбулася 30 жовтня 2025 року, де головними героями стають батьки школярів. Усі вони збираються, щоб обговорити результати виборів президента школи. І, звісно, кожен "топить" за свою дитину. Це перетворюється на справжній хаос, наповнений блискучими жартами та комедійними моментами.

Крім гумору, у фільмі порушуються важливі теми булінгу, шантажу та фальсифікацій.

"Жіночий лікар. Нове життя"

Ще один серіал, який вийшов у 2025 році, – фінальний сезон серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Головну роль у стрічці виконує актор Андрій Ісаєнко, якого глядачі також знають за проєктами "Кіборги", "Щедрик" та багатьма іншими. Глядачі зізнавалися, що третій сезон виявився для них закоротким і їм хотілося б побачити продовження.

"Жіночий лікар. Нове життя":

Однак, за словами творців, продовження не планується, і саме третій сезон, що вийшов у 2025 році, стане фінальним у цій історії.

"Песики"

Український фільм "Песики", у якому головну роль зіграла харизматична Леся Нікітюк, вийшов у прокат 27 лютого 2025 року. Це комедія про амбітну кар'єристку Яну, яка має все в цьому житті, але ніяк не може побудувати особисте щастя. Одного разу головна героїня накладає на себе прокляття, і всі чоловіки, з якими вона будує стосунки, перетворюються на песиків.

"Песики":

З одного боку це виглядає неймовірно кумедно, а з іншого – саме так Яна починає глибоко переосмислювати своє життя та кардинально його змінювати.

"Каховський об'єкт"

Ще один український фільм, прем'єра якого відбулася 1 жовтня 2025 року, – це стрічка "Каховський об'єкт". Події фільму розгортаються вже під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Сюжет розвивається після підриву Каховської дамби. Українські військові на чолі з бійчинею з позивним Мара потрапляють до радянського бункера на дні водосховища.

"Каховський об'єкт":

У часи холодної війни СРСР там проводив досліди на людях, і рештки цих експериментів досі зберігаються в цьому бункері. Щоб вижити, українським військовим доведеться перемогти радянських зомбі, здолати власні страхи та стати справжньою командою. До речі, нещодавно прем'єра фільму відбулася на Netflix.

"Прикордонники" 2 сезон

Прем'єра другого сезону серіалу "Прикордонники" відбулася 17 листопада 2025 року на платформі Київстар ТБ. Також нові епізоди вже з'явилися на стримінговій платформі Netflix, де вони стали одними з найпопулярніших серед усіх кінопроєктів.

"Прикордонники":

У центрі сюжету – молоді хлопці та дівчата, які вирішили стати захисниками кордонів. Глядачі мають змогу поринути в їхнє навчання, випробування, умови та виклики, які постають перед головними героями. Перший сезон "Прикордонників" став одним із найпопулярніших серіалів останніх років, тож другий сезон глядачі очікували з великим нетерпінням.