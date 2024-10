Оригінальна назва аніме – Nageki no Bôrei wa Intai Shitai (Let This Grieving Soul Retire!). Кіно 24 розповість більше про серіал та його сюжет.

Дивіться також Шикарний трилер з Ештоном Кутчером, який осоромився через дружбу зі скандальним Diddy

Аніме створили за мотивами однойменних підліткових романів. Екранізацією займалась анімаційна студія Zero-G, яка запрем'єрила серіал вже 1 жовтня 2024 року. Вступна пісня має назву Kattō Tomorrow. Жанр цього аніме – бойовик, фентезі, пригоди.

"Дайте цій скорботній душі спокій": дивіться трейлер онлайн

Сюжет аніме "Дайте цій скорботній душі спокій"

Серіал розповідає про шістьох друзів, які ще зі школи вирішили, що хочуть стати мисливцями за скарбами. Це дало б їм шанс не лише стати багатими, але й прославитися та отримати владу.

Через певний час один із групи – хлопець Край – починає розуміти, що для нього все надто складно. Він зовсім не авантюрист та ще й боїться за своє життя, а тому не придатний бути шукачем скарбів.

Край не хоче ризикувати, йти на небезпеки чи проявляти спритність. Коли він вирішує піти з клану, який вже став дуже популярним, товариші вирішують зробити його своїм лідером.

Наразі вийшло 2 серії аніме: "Сьогодні я просто хочу додому" та "Я хочу залишити все на Тіно і здобути спокій". Очікується, що всі 12 епізодів вийдуть до кінця 2024 року.