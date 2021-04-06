Стрілянини і небезпечна гра Стейтема: у мережі показали нові кадри з "Гніву людського"

Джерело:24 канал
З 22 квітня в Україні транслюватимуть новий екшен Гая Річі "Гнів людський". У мережі опублікували нові захопливі кадри, які підтверджують, що персонаж Джейсона Стейтема зможе протистояти цілій зграї бійців.
За роки роботи в Голлівуді Джейсон Стейтем зіграв не одного найманця, готового йти напролом до своєї цілі. У стрічці Гая Річі "Гнів людський" він перевтілиться у загадкового Хілла, який буде методично вистежувати злочинців, не отримуючи вигоди за це.
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За сюжетом, загадковий британець у стильному костюмі влаштовується на роботу в інкасаторську компанію. Вже з вигляду Хілла зрозуміло: заробіток на цій роботі чи страховка його зовсім не цікавлять. Та все ж він стає перевізником грошей у Лос-Анджелесі.
Джейсон Стейтем у фільмі "Гнів людський" / Фото Вольга Україна
Виявиться, що головний герой хоче вистежити банду злочинців, які ретельно планують напади на інкасаторів. Хілл готовий поставити життя на те, щоб розгадати пазл і знайти винних у пограбуванні. Відтак все місто відчує "Гнів людський" і стане очевидцем напружених сутичок.
Кадри зі зйомок фільму "Гнів людський" / Фото Вольга Україна
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Гай Річі зумів зібрати на зйомках екшену зіркову команду, яка може тільки викликати захват. Зокрема, у фільмі "Гнів людський" можна буде побачити:
Цікаво, що останній був вражений від запрошення Гая Річі. Скотт Іствуд був радий вийти за межі свого амплуа та перевтілитись у небезпечного хижака.
"Гай Річі любить досліджувати кримінальний світ і всім його персонажам властиві недоліки, свої проблеми, свої мотивації. Вони все через те проходять. Ви починаєте відчувати до них емпатію. Навіть якщо деякі з них могли творити жахливі речі. Це робить його фільми цікавими, оскільки світ цих стрічок – не чорно-білий", – вважає Скотт Іствуд.
Прем'єра фільму "Гнів людський" запланована на 22 квітня 2021 року. Стрічка з'явиться тільки в кінотеатрах і тільки після прокату потрапить на стрімінгові платформи.
"Гнів людський": дивіться трейлер