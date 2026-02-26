На Netflix вийде ще один український фільм, який треба дивитись всією сім'єю

За останній час на стримінговій платформі Netflix з'явилося чимало українських фільмів. Зокрема, тепер глядачі можуть подивитися "Випробувальний термін" та стрічку "Корпорат" у режимі онлайн.

А вже з 6 березня на Netflix вийде сімейна комедія "Ну мам!". Про це стало відомо на інстаграм-сторінці Netflix.ua.

Що відомо про український фільм "Ну мам", який вийде на Netflix?

Уже 6 березня 2026 року на стримінговій платформі Netflix можна буде подивитися український повнометражний сімейний комедійний фільм "Ну мам!".

Режисером стрічки став Олег Борщевський, а сценарій написав Євген Таллер. Фільм називають справжніми обіймами мами, адже ця зворушлива історія присвячена саме їй – найріднішій людині в житті кожного.

Прем'єра в українських кінотеатрах відбулася 22 січня 2026 року. Тож якщо ви не встигли переглянути картину на великому екрані, зможете зробити це онлайн. Ця робота має особливе значення для продюсера Євгена Таллера, адже він присвятив фільм, зокрема, своїй мамі.

"Ну мам": дивіться онлайн трейлер фільму

У головних ролях такі українські актори: Ада Роговцева, Олеся Жураківська, Олена Кравець, Наталія Сумська, Катерина Кузнєцова, Ганна Кузіна, Остап Ступка, Ахтем Сеітаблаєв, Роман Луцький, Дмитро Павко.

Які фільми зараз найпопулярніші серед українців на Netflix?

Окрім фільму "Ну мам!" на стримінговій платформі Netflix стрімко набирають популярності й інші українські комедії.

Зокрема, у рейтингу найпопулярніших стрічок серед українських глядачів зараз лідирують фільми "Корпорат" та "Випробувальний термін".

Вони очолюють список недаремно, адже дарують глядачам легкість, гарний настрій і приємні враження після перегляду.