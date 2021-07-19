"Дім Дракона": НВО призупинив зйомки приквела "Гри престолів" через коронавірус
19 липня 2021 , 11:13Читать новость на русском
Джерело:Deadline
На британському острові Сент-Майклз-Маунт тривала робота знімальної групи серіалу "Дім Дракона" допоки не виявили коронавірус в одного із членів команди.
Коли повернуться до зйомок точно не відомо, ймовірно, в середу, 21 липня 2021 року. Наразі вся знімальна група та актори дотримуються вимог протиепідемічних протоколів.
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Зйомки шоу зараз відбуваються у Великій Британії, де, попри поширення штаму Дельта, уряд поступово скасовує карантинні обмеження.
Що відомо про приквел "Гри престолів"?
- Вперше про зйомки приквела до "Гри престолів" заговорили у 2019 році. Однак чутки в пресі не отримували офіційних підтверджень до 2020-го, коли компанія HBO оголосила про майбутні зйомки "Дому Дракона";
- "Дім дракона" – один з шести проєктів-приквелів "Гри престолів", над якими працює HBO;
- Сценарій написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров", в якому розповідається про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу;
- Шоураннерами будуть Райан Кондал і Мігель Сапочник, а виконавчим продюсером – Джордж Мартін;
- Запланована кількість серій – 10;
- Станом на травень 2021 року "Дім Дракона" вже входить до 100 найпопулярніших серіалів на планеті за рейтингом IMDb;
- Прем'єра серіалу, дія якого відбуватиметься за 300 років до оригінальної картини "Гри престолів", запланована на 2022 рік.
Олівія Кук та Педді Консідайн на зйомках "Дому дракона" / Фото Кіноріум
Акторський склад серіалу "Дім дракона":
- Емма Д'Арсі (Рейнір Таргарієн);
- Стів Туссен (Корліс Веларіон);
- Педді Консідайн (Візеріс Таргарієн);
- Метт Сміт (Деймон Таргарієн);
- Олівія Кук (Алісента Гайтавер);
- Ріс Іванс (Отто Гайтавер).