Однією з таких стрічок є "Області темряви" (2011). У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чому цей фільм може вплинути на ваше життя.

Який фільм подивитись, коли пасмурно на душі?

Сюжет фільму "Області темряви" розгортається навколо чоловіка, який колись був письменником, але після чергової невдачі залишив спроби повернутися до творчості. Він втрачає віру в себе та у власне щасливе майбутнє. Йому здається, що він опинився в глибокій прірві, з якої неможливо вибратися.

Та одного дня у нього з'являється шанс вирватися з цієї "чорної смуги". До його рук потрапляє засекречений препарат, який значно підсилює інтелект людини та дозволяє використовувати можливості мозку на повну.

Едді, якому, здається, вже нічого втрачати, погоджується на цей крок і навіть не підозрює, до чого це може призвести.

"Області темряви": дивіться онлайн трейлер фільму

Спочатку він бачить стрімкі позитивні зміни: стає успішним і нарешті починає отримувати задоволення від життя та власних досягнень. Однак згодом побічні ефекти препарату починають руйнувати його реальність.

Фінал цього фільму змушує замислитися над тим, що означає бути найкращою версією самого себе.

Кому ідеально підійде для перегляду фільм?

Цей високорейтинговий американський науково-фантастичний фільм створив режисер Ніл Бергер. Прем'єра стрічки відбулася у 2011 році.

Вона заснована на романі Алана Гліна, за мотивами якого також зняли однойменний серіал. Фільм отримав доволі високі глядацькі оцінки. Зокрема, на сайті IMDb він має рейтинг 7,4 із 10. Стрічка вирізняється сильним акторським складом і глибоким змістом.

Головні ролі у фільмі зіграли такі актори:

Бредлі Купер,

Роберт де Ніро,

Еббі Корніш,

Ендрю Говард,

Анна Фріл,

Джонні Вітуорт,

Томас Арана,

Роберт Джон Берк,

Даррен Голдштейн та інші актори.

Якщо ви зараз переживаєте непростий період, варто звернути увагу на цей фільм.

Які ще фільми подивитись, коли важко на душі?

Якщо вам хочеться поплакати та перезавантажитись, зверніть увагу на такі стрічки:

Обирайте стрічку та допоможіть собі розпочати життя з чистого аркуша.