Одеський кінофестиваль 2021: як пройшла церемонія відкриття

14 серпня 2021 , 21:34
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Одеський міжнародний кінофестиваль у 2021 році присвячений 30-річчю Незалежності України і пройде з акцентом на національне кіно. Подія відбуватиметься з 14 до 21 серпня. Як пройшла церемонія відкриття – читайте у матеріалі Kino 24.

Урочиста церемонія відкриття 12-го ОМКФ традиційно пройшла в Одеському національному академічному театрі опери та балету. 

Цікаво Зірка Marvel та прем'єра "Легенди про Зеленого лицаря": чим здивує Одеський кінофестиваль 2021

Ведучими церемонії відкриття XII Одеського міжнародного кінофестивалю стали Яніна Соколова та Олег Панюта.


Яніна Соколова та Олег Панюта / Фото Скриншот із прямої трансляції 

Ведучі нагадали про розклад Одеського кінофестивалю, програми та представили головні прем’єри у коротеньких роликах.

Чарівні образи гостей Одеського кінофестивалю на Червоній доріжці

Минулого року фестиваль відбувався онлайн, тож глядачі зачекалися яскравих образів червоного хідника. Першими гостями стали:

  • блогерка Ірина Медушевська;
  • дизайнерка Олена Годіс;
  • режисер Вадим Перельман;
  • продюсерка анімаційного кіно Олена Голубєва;
  • сценарист Віктор Веретенников
  • режисер Олег Сенцов;
  • балерина Катерина Кухар;
  • акторка Катерина Молчанова;
  • співачка Оля Полякова;
  • президентка Одеського кінофестивалю Вікторія Тігіпко;
  • зірка Marvel та "Безславних виродків" Даніель Брюль та інші. 

Яскраве блакитне вбрання продемонструвала Катерина Кухар.


Катерина Кухар / Фото Інстаграм Катерини Кухар


Даніель Брюль із українськими зірками на Одеському кінофестивалі / Фото Інстаграм Ангеліни Завальської


Даніель Брюль із українськими зірками / Фото Інстаграм alina_petrovska

Блогери теж прикрашали найдовшу в Європі червону доріжку.

 

Церемонія закриття відбудеться просто неба на Потьомкінських сходах 21 серпня. Фільмом-закриттям стане комедійно-драматична стрічка Чарлі Чапліна "Малюк", якій цьогоріч виповнюється 100 років.

Одеський кінофестиваль 2021 – урочиста церемонія відкриття: дивіться відео

 

Автор: Наталія Гулій