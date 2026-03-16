Де дивитися фільм "Одна битва за іншою", який став тріумфатором Оскара-2026

98-ма церемонія вручення премії Оскар уже позаду. Перемогу в одній із найголовніших номінацій, "Найкращий фільм", здобула чорна комедія "Одна битва за іншою".

Фільм Пола Томаса Андерсона також отримав найбільше статуеток Оскара-2026, перемігши у п'ятьох номінаціях. Де дивитися оскароносну стрічку, дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.

Де дивитися фільм "Одна битва за іншою"?

Чорну комедію від режисера Пола Томаса Андерсона можна подивитися на Київстар ТБ, оформивши платну підписку. Головні ролі у фільмі "Одна битва за іншою" зіграли Леонардо Ді Капріо та Шон Пенн.

Зазначимо, що Леонардо Ді Капріо боровся за перемогу у номінації "Найкраща чоловіча роль", проте виграв Майкл Б. Джордан, який знявся в історичному надприродному фільмі жахів "Грішники". А от Шон Пенн здобув третю статуетку Оскара. Актор переміг у номінації "Найкраща чоловіча роль другого план", але на церемонії не з'явився. Річ у тім, що він приїхав до України й вже зустрівся з Володимиром Зеленським.

Шон Пенн зустрівся з Володимиром Зеленським / Фото з інстаграму президента України

Про що фільм "Одна битва за іншою"?

У центрі сюжету – Пет Келхун. Раніше він був членом терористичної організації, яка боролася з системою. У чоловіка зав'язалися стосунки з іншою учасницею угрупування – Перфідією. У них народилася донька Шарлін.

Коли Перфідія повернулась до революційної діяльності, її затримали. Водночас у Пета та Шарлін розпочалося нове життя. Тепер вони відомі під іншими іменами – Боб і Вілла.

Через 16 років доньку Боба викрадає його давній ворог. Щоб урятувати Віллу, він змушений діяти спільно з колишніми соратниками.

"Одна битва за іншою": дивіться онлайн трейлер фільму

В яких номінаціях переміг фільм "Одна битва за іншою"?