Оголошено дату вручення премії BAFTA Film Awards 2022

Британська академія телебачення і кіномистецтва оголосила, що церемонія вручення нагород EE British Academy Film Awards відбудеться в Лондоні у неділю, 13 березня 2022 року, і буде транслюватися в Великій Британії на каналі BBC One.

Премія BAFTA є відкритою для творців у галузі кіно та телебачення з усього світу, її лауреатами в різний час ставали: Шон Коннері, Барбра Стрейзанд, Марлон Брандо, Дастін Гоффман, Кейт Вінслет, Ентоні Гопкінс, Марчелло Мастроянні, Джордж Клуні, Джоді Фостер, Скарлетт Йоганссон, Джек Ніколсон, Дональд Сазерленд, Аль Пачіно та багато інших акторів, продюсерів, режисерів тощо.

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У 2021 році оголошення результатів пройшло в концертному залі Альберт-голл. На червону доріжку BAFTA-2021 завітали актори Том Гіддлстон, Азім Чаундрі, Пріянка Чопра, Фібі Дайневор, Чиветел Еджіофор, Синтія Еріво, Г'ю Грант, Джеймс Макевой та ін. Найкращим фільмом став "Земля кочівників" Хлої Чжао, яка стала й найкращою режисеркою. Френсіс Макдорменд ("Земля кочівників") визнали найкращою акторкою, а Ентоні Хопкінс забрав золоту маску як найкращий актор ("Батько").

Організатори згодом розкажуть про повний графік і деталі проведення урочистої церемонії BAFTA Film Awards 2022.