Днями співачка приголомшила мережу новиною: вона подала заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2026. А поки всі в очікуванні, чи дозволять Поляковій брати участь у Нацвідборі, Кіно 24 зібрало добірку фільмів, де Полякова грала головні ролі.

У яких фільмах зіграла Оля Полякова?

"Свінгери"

У 2017 році відбулася прем'єра комедії "Свінгери", у якій Оля Полякова зіграла одну із головних ролей. Її партнером по фільму став український актор Михайло Кукуюк.

За сюжетом заможний альфа-самець Ігор нудьгує в компанії своєї дівчини Ілони. Все, що любить Ілона, це гроші свого чоловіка. Вона прагне стати дизайнеркою піжам, звичайно, коштом свого обранця.

Паралельно із цим з'являється лікар-пульмонолог Андрій. Його дружина Ірина прагне близькості, але в нього немає жодного бажання. Роки вже знищили будь-яку пристрасть у стосунках. Але з цього лише розпочинаються усі їхні пригоди.

"Свінгери": дивіться онлайн тизер фільму

"Свінгери 2"

Також Оля Полякова знялася у продовженні цієї комедії – "Свінгери-2". За сюжетом, в Ілони та Ігоря все було добре в інтимному житті. Однак з роками Ігор став не таким енергійним, як на початку стосунків.

Тепер парі доведеться докласти зусиль, щоб відновити той вогонь, який колись палав між ними.

"Свінгери 2": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зірки за обміном"

Ще одна українська комедія, у якій зіграла Оля Полякова, це стрічка під назвою "Зірки за обміном".

У центрі сюжету зірки шоубізнесу Оля Малякова і Фома Михайловський. Вони є жорстокими суперниками на сцені. Та доля дарує їм ще більше випробувань: у несподіваний момент ці двоє опиняються в тілах одне одного.

"Зірки за обміном": дивіться онлайн трейлер фільму

Вони намагаються повернути своє життя назад, але заради цього героям доведеться вирішити чимало проблем свого опонента. Це створює чимало комедійних моментів, які можуть розсмішити до сліз.