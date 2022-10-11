Дівчина Бонда звинуватила політиків у війні: що не так з її новим дописом на підтримку України

Французька акторка Ольга Куриленко, відома за роллю дівчини Джеймса Бонда, висловила підтримку Україні після масових ракетних обстрілів України. Вона публікувала пост у синьо-жовтих кольорах, але у коментарях зазначила, що на стороні "безневинних людей", які потерпають, але це не залежить, з якої вони країни.

Кириленко написала в інстаграмі, що не може перестати думати, як почуваються українці після масових атак росіян. А також про те, що її рідна мова – російська, і що тільки політики можуть зупинити цю війну, яка "в їхніх руках".

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Ольга Куриленко підтримала українців, але не назвала Росію агресором

Я не можу припинити думати про те, через що проходить народ України. Таке лихо. Такий жах. Я глибоко жалкую про те, що відбувається, і мої думки з усіма вами,

– написала вона.

У дописі актриса зазначила, що її рідна мова – російська, бо вона зі сходу України. Але написала українською і попросила вибачення, якщо у повідомленні буде помилка.

Крім цього доповнила, що щоразу, коли пише про війну в Україні, починається війна у коментарях. "Я не хочу, щоб моя сторінка була місцем ненависті й не дозволю цього". Вона попередила, що заблокує кожного, хто виявить неповагу до неї чи її свідомих підписників.

Куриленко зазначила також про те, що ненавидить політику і ніколи не бажає брати у ній участь. Але понад усе любить людей, і сумує разом з тими, які втратили своїх рідних у цій війні, і "немає значення, звідки вони".

Її допис ні за, ні проти когось. Її послання – виявити співчуття до безневинних людей, що гинуть: "Я на стороні безневинних людей, незалежно від того, з якої вони країни. І це моя позиція".

Щодо війни, які Росія розв’язала в Україні, на її думку, винні політики.

"Я нічого не можу зробити, окрім як опублікувати слова підтримки. Нічого більше. Я не політик. Ця війна в їхніх руках, і жодні наші протести їх не зупинять. Тільки вони можуть зупинити це. Отже, слова підтримки. Вам не до вподоби слова підтримки? Не заходьте на цю сторінку та відпишіться. Або я сама тебе заблокую", – написала вона.

Реакція мережі

До допису Куриленко прикріпила хештег #ukrainewar, проте ні слова про тероризм Росії. У коментарях адекватні підписники почали писати:

"Ніколи не рано і ніколи не пізно вивчити ще одну мову";

"Нам потрібна міжнародна підтримка";

"Погано, що ви вважаєте своєю рідною мовою російську, коли державна – українська, але дякуємо за підтримку";

"Чому не назвали речі своїми іменами? Росія – країна-терорист – вбиває українців! І, до речі, я взагалі з Донбасу, але це не причина вважати, що руснявий язик рідний для жителів східної частини України".

Куриленко зазначила про підтримку України, але не назвала Росію агресором / Скриншот

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Хто така Ольга Куриленко