Найцікавіші прем’єри листопада 2022, які ви точно запам’ятаєте

Попереду – новий кіномісяць і останній місяць осені, який обіцяє вразити запеклих шанувальників кіно. Серед прем’єр листопада – довгоочікувана картина "Чорна Пантера: Ваканда назавжди", романтичний фільм "Після. Довго і щасливо" та багато інших цікавих стрічок.

Якщо ви не хочете витрачати чимало часу на пошук фільму, на який переглянути у листопаді, то ця добірка саме для вас. Редакція Кіно 24 зібрала найцікавіші прем’єри осені в одному матеріалі.

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Найцікавіші прем’єри листопада, вартих уваги

Після. Довго і щасливо

Прем’єра: 3 листопада

Кохання Тесси та Хардіна стикнеться з новими випробуваннями, однак їхня пристрасть стане ще сильнішою. Ось тільки Хардін ніяк не може заспокоїти своїх демонів, тоді як Тесса вже не та наївна дівчина, чий світ він перевернув з ніг на голову. Їй далі здається, що вона у вічних спробах врятувати Хардіна, може втратити саму себе. Цікаво, чекає на них щасливий фінал? Чи "довго і щасливо" це не про Тессу та Хардіна? Дізнаємося після перегляду довгоочікуваної стрічки.

"Після. Довго і щасливо": дивіться трейлер

Амстердам

Прем’єра: 3 листопада

Багатообіцяльний комедійний детектив із прекрасним зірковим складом, який зняв п'ятиразовий номінант на здобуття премії Оскар режисер та сценарист Девід О. Рассел. Крістіан Бейл, Джон Девід Вашингтон, Тейлор Свіфт, Марго Роббі зіграють в історії, що відбувається після Першої світової війни.

"Амстердам": дивіться трейлер

Магда

Прем’єра: 3 листопада

Український документальний фільм "Магда" ґрунтується на реальних подіях. Стрічка зображає події Німеччини, які відбувалися у 1920 році. Головна героїня, юна німкеня Магда закохується в солдата Олексія Кучинського, який потрапив у полон під час Першої світової війни. Розбіжність поглядів з батьками, народження двійнят та старший брат дівчини, який загинув на війні, значно ускладнили життя дівчини. Чим закінчиться історія – дізнаємося після перегляду картини.

"Магда": дивіться трейлер

У прямому ефірі

Прем’єра: 3 листопада

Кримінальний трилер про ексцентричного радіоведучого Елвіса Куні. Під час прямого нічного ефіру, на студію зателефонував терорист, щоб повідомити, що взяв в заручники його сім’ю. Щоб зберегти їхні життя, ведучий має не переривати ефір і дотримуватись умов, які диктує терорист. Головну роль доручили зіграти дворазового володаря премії Оскар Мела Гібсона.

"У прямому ефірі": дивіться трейлер

Клондайк

Прем’єра: 3 листопада

Драматична стрічка розповідає історію родини, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Коли Ірка і Толік очікують народження першої дитини, війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого "Боїнга". Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування.

8 вересня Український Оскарівський комітет обрав "Клондайк" представляти Україну серед претендентів на премію Оскар-2023 у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

"Клондайк": дивіться трейлер

Чорна Пантера: Ваканда назавжди

Прем’єра: 10 листопада

"Чорна пантера" стала культурною сенсацією, коли вийшла на екрани в лютому 2018 року, зруйнувавши голлівудський міф про те, що фільми з переважно темношкірими акторами не можуть бути комерційно вигідними на міжнародному рівні. Однак, 28 серпня помер головний герой стрічки Чедвік Боузман. Сьогодні глядачі з нетерпінням чекають на продовження картини!

Яким вийде фільм – дізнаємося після прем’єри. У трейлері до стрічки можна побачити унікальні кадри з майбутньої картини, зворушливі й напружені моменти, героїню Рірі Вільямс, яку у фільмі звати Залізне Серце, воєначальника М'Баку та Шурі, сестру Т'Чалли. Крім цього, можна побачити Немора – владику Атлантиди, що черпає натхнення з води.

"Чорна Пантера: Ваканда назавжди": дивіться трейлер

Одержимі бажанням

Прем’єра: 10 листопада

У центрі уваги – спокусливий психолог, який спекулюючи своїми здібностями, зваблює інших жінок, які втратили своїх чоловіків з різних причин. Проте, одного разу він зустрічає жінку, яка здатна перемогти його і не піддатися спокусам.

"Одержимі бажанням": дивіться трейлер

Королева Єлизавета II: Її славне правління

Прем’єра: 10 листопада

Стрічка про найдовше 70-річне правління королеви Великої Британії Єлизавета II.

"Королева Єлизавета II: Її славне правління": дивіться трейлер

Меню

Прем’єра: 17 листопада

Горор розповідає історію молодої пари, яка разом із незнайомцями відвідає ресторан на віддаленому острові Тихого океану. Там на них чекають чимало сюрпризів, які насправді шокують. Головні ролі зіграли: Аня Тейлор-Джой і Ніколас Голт.

"Меню": дивіться трейлер фільму

Маріуполіс 2

Прем’єра: 17 листопада

Литовський режисер Мантас Кведаравічус приїхав до Маріуполя в березні. Він знімав цивільних, жив з ними, проте потрапив у полон, там його катували й вбили. Йому було всього лишень 45 років.

Кохана режисера, українка Ганна Білоброва, змогла вивезти з Маріуполя не лише тіло свого чоловіка, а й матеріали, які він там зняв. Разом із Дунею Сичовою, монтажеркою першої частини "Маріуполіса", вона делікатно склала докупи відзняті кадри й зробила з цього фільм.

"Маріуполіс 2": дивіться трейлер

Три тисячі років бажань

Прем’єра: 24 листопада

Феєричне фентезі "Три тисячі років бажань" від лауреата премії Оскар режисера Джорджа Міллера розповість про видатну вчену Алетею. За сюжетом вже три тисячі років перед очима Джина проносяться епохи, цілі цивілізації та династії, що гинуть через власні пристрасті. Господарі його змінювалися, але жоден не встиг звільнити Джина. Нарешті, у наші дні його доля опиняється в руках видатної вченої, яка знає, чим зазвичай закінчуються історії про джинів, а тому не поспішає загадувати свої три бажання.

Головні ролі виконали блискавичні Ідріс Ельба та Тільда Свінтон.

"Три тисячі років бажань": дивіться трейлер

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