Onuka назвала 8 найкращих мінісеріалів на Netflix: "Кожен мене зачепив"

Першу сходинку у рейтингу співачки зайняв мінісеріал, який розкриває проблеми домашнього насильства. Зокрема, Наталя підкреслила, що особливо її надихнув до перегляду сам жанр проєкту – "драма, яка зображає іншу сторону життя".

Цей серіал дає зрозуміти, наскільки ми неправильно уявляємо життя в інших країнах, зокрема в США. Прекрасний атмосферний фільм з класною акторською роботою й чудовим саундтреком. Драма, яку я точно переглянула б ще раз,

– написала Наталя Жижченко.

2. Sexify

Другу сходинку Наталя віддала для польської секс-комедії, яку, за її словами, називають "східноєвропейською "Сексуальною освітою".

У Sexify цікавий сюжет, серіал кльово знятий, в ньому грають круті актори. Я отримала величезне задоволення від перегляду, – дійшла до висновку співачка.

Sexify 2021: дивіться трейлер серіалу

3. "Сексуальна освіта" / Sex Education

Виявилось, що Наталя – прихильниця серіалу про проблеми сучасної молоді, адже переглядає шоу вже третій сезон поспіль. За словами Наталі, серіал "витончено та розумно розкриває нову етику та нову реальність".

Це шоу варто подивитися всім, хто хоче зрозуміти молодь та те, чим вона живе повсякчас і повсюди. Третій сезон — блискучий й не гірший від перших двох,

– запевнила зірка.

"Сексуальна освіта" 2021: дивіться трейлер серіалу

4. " Брітні проти Спірс" / Britney vs Spears

Четверту сходинку Наталя віддала новому скандальному серіалу, який шокував та розкрив нарешті усю складну історію популярності ікони попмузики 2000-их – Брітні Спірс.

Цей фільм розповідає про особистість, яку нищить увага публіки. Неймовірно, наскільки шаленим може бути життя людини, наскільки воно може перетворитися в сюрреалізм та нонсенс. Після цього фільму я однозначно передивилась своє ставлення до Брітні та її творчості,

– відверто заявила фронтвумен гурту Onuka.

"Брітні проти Спірс" 2021: дивіться трейлер серіалу

5. "Каштановий чоловічок" / The Chestnut Man

П'яту сходинку свого хітпараду на Netflix Наталя присвятила детективній стрічці про серію загадкових убивств.

Каштановий чоловічок наповнений характерною, темною атмосферою детективу,

– написала Наталя.

"Каштановий чоловічок" 2021: дивіться трейлер серіалу

6. "Безлад після тебе" / El desorden que dejas

Шосту позицію Наталі зайняв іспанський драматичний серіал. Співачка розповіла, що полюбляє дивитись серіали з оригінальним дубляжем та субтитрами – особливо з іспанським колоритом.

А іспанське кіно звучить просто нереально: починаючи від музики, закінчуючи словами. У нього є свій флер — містично-драматично-пристрасний, – підсумувала Наталя.

"Безлад після тебе" 2021: дивіться трейлер серіалу

7. "Гра в кальмара" / Squid game

Звісно, що найпопулярніший проєкт Netflix теж увійшов до списку серіалів, які не залишили байдужою й Наталю Жижченко. Співачка зізналась, що її усюди питали, чи переглянула вона серіал. А також визнала, що проєкт набув такої популярності, що його переглянув навіть її чоловік – Євген, який ніколи не дивиться подібних проєктів.

Цікаво, що було чимало коментарів під кліпом GUMA про те, що він візуально нагадує шоу. Дійсно, є якісь подібності у кольорах та клонах. В шоу мені було цікаво дізнатися про життя персонажів поза грою. В таких кінематографічних пориваннях ти подорожуєш світом, реальним життям та соціальними зрізами пластів населення, а це — найцікавіше,

– заявила фронтвумен гурту Onuka.

"Гра в кальмара" 2021: дивіться трейлер серіалу

8. "Безневинний" / The Innocent

Останнє місце знову зайняв іспанський детективний проєкт, який вразив Наталю непередбачуваними сюжетними поворотами.

Це однозначно те шоу, яке хочеться стерти з пам’яті та подивитися знову,

– прокоментувала співачка.

"Безневинний" 2021: дивіться трейлер серіалу