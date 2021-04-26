Ентоні Гопкінс – найкращий актор року: за що йому вручили Оскар-2021

На 93-й церемонії нагородження Оскар-2021 статуетку за найкращу чоловічу роль у фільмі "Батько" отримав Ентоні Гопкінс. У кінострічці він зіграв роль батька Ентоні, який страждає на деменцію.

Звання найкращого актора чоловічої ролі Оскару-2021 завоював 83-річний Ентоні Гопкінс. Він став найстаршим володарем Оскару за всю історію кінопремії. Раніше рекордсменом був покійний Крістофер Пламмер за роль у фільмі "Початківці" (2012).

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Ентоні Гопкінс – найкращий актор року

Талановитий британський актор Ентоні Гопкіс вдруге став володарем Оскару за свою кар'єру. Вперше він отримав статуетку за роль у фільмі "Мовчання ягнят" (1992).

За свою тривалу кінокар'єру Ентоні Гопкіс взяв участь у десятках фільмів і завоював чимало нагород. Проте у 2021 році він зміг позмагатись за особливу роль батька, який має складні стосунки з дорослою донькою (акторка Олівія Колман, яка також номіновувалась на Оскар-2021 у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану") та страждає на деменцію. Прониклий та сильний фільм також номіновувався у категорії "Найкращий фільм", втім, перемогу отримала стрічка "Земля кочівників".

Ентоні Гопкіс не був присутній на премії, втім, нагороду обов'язково обіцяють передати 83-річному актору.

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Про що фільм "Батько"?

У фільмі "Батько" Ентоні Гопкінс зіграв немічного пенсіонера, який страждає на хворобу Альцгеймера. Чим раз, тим недуга більше прогресує, а тому головний герой втрачає відчуття реальності. Загострюються і його стосунки з донькою, яка після відмов батька від помічниць сама стала доглядати за ним. Спілкування родичів доходить до крайнощів, адже в один момент персонаж Ентоні Гопкінса переконаний, що всі йому допомагають тільки для того, аби відібрати помешкання.

На перший погляд, стрічка є передбачуваю і очевидною. Однак драма "Батько" аж ніяк не є простою. Пенсіонер Ентоні виявляє у своєму помешканні іншого чоловіка, який видає себе за його зятя. Тоді він і розуміє, наскільки важкою є його хвороба, як поступово відбирає його пам'ять.

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