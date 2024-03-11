Перший Оскар в історії України: продюсерка "20 днів у Маріуполі" показала фото статуетки

Продюсерка фільму "20 днів у Маріуполі" засвітила статуетку, яку отримала за документальну стрічку. Це перший Оскар для України.

Продюсерка Василіса Степаненко продемонструвала нагороду на особистій сторінці в інстаграмі. У підписі вона залишила лиш емоджі у вигляді серця та прапора України.

До слова "Шкода, що такою ціною": українці з гордістю та сумом реагують на перший Оскар

Перший Оскар для України

Український фільм Мстислава Чернова, Євгенія Малолєтки та Василіси Степаненко виграв Оскар-2024 у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм". Стрічка "20 днів у Маріуполі" здобула світове визнання та нагороду від Американської кіноакадемії.



Перший Оскар для України / Фото з інстаграм-сторіз

Це перший Оскар в історії України. Фільми й раніше отримували номінації на престижну премію. Наприклад, стрічка про дитячий притулок на Донбасі "Будинок зі скалок" претендувала на нагороду минулого року. У 2016 році на Оскар номінували фільм "Зима у вогні: Боротьба України за свободу" про Революцію Гідності. Водночас ці картини створювалися Україною у партнерстві з іншими країнами.

Фільм "20 днів у Маріуполі" розповідає про те, як Маріуполь та його мешканці переживали перші тижні повномасштабного російського вторгнення. Журналісти, які за день до великої війни відправилися до міста, ризикували своїм життям. Завдяки їм світ має можливість дізнатися правду про те, що відбувалося під час облоги та російські воєнні злочини.

"Я вдячний. Але напевно я буду першим режисером на цій сцені, який скаже, що не хотів би робити цей фільм. Я хотів би мати змогу обміняти нагороду на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста, щоб росіяни не вбивали десятки тисяч українців", – сказав режисер Чернов зі сцени кінопремії.

Що відомо про Оскар-2024

Вночі 11 лютого у Лос-Анджелесі прогриміла 96-та церемонія нагородження премії Оскар. Американська кіноакадемія визнала найкращим фільмом – "Оппенгеймер", а найкращим актором – Кіліана Мерфі. Найкраща акторка – Емма Стоун за фільм "Бідолашні створіння".

Тріумфатором кінопремії є картина "Оппенгеймер", оскільки фільм переміг одразу у 7 номінаціях.