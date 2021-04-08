Фінал 2 сезону "Папіка": чим завершились 15 і 16 серії популярного проєкту

Фінальні епізоди 2 сезону "Папіка" презентували на "1+1" 8 квітня 2021 року. Чим завершився популярний серіал – дізнавайтесь у матеріалі.

Головним питанням, яке виникло після закінчення 14 серії "Папіка 2", було: "Чи залишились Ліза в Україні?" Ельдар вже придбав квитки їй до Італії та очікував, що дівчина, попрощавшись з Олександром Меркуловим, вирушить до нього. Однак застілля затягнулось, а Ліза поспіхом покидала будинок для літніх людей зі своїми валізами.

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Чим завершився 2 сезон "Папіка" і як склалось життя Лізи та Олександра Меркулова у останніх серіях – читайте в невеличкому огляді.

"Папік" 2 сезон 15 серія: сюжет

У 15 серії "Папіка 2" головна героїня таки вчасно приїхала до аеропорту. Там вона зустріла свою колегу з гурту і випадково обмінялась з нею однаковими валізами. На щастя, Ліза виявила обмін вчасно і наздогнала подругу. Саме в цей момент в аеропорт приїхав Ельдар, якого супроводжувала донька власника ресторанів, в яких працює хлопець. На прощання він поцілував дівчину, чим ошелешив Лізу.

Як дівчина впоралась із депресією та які витівки влаштувала в пансіонаті – глядачі побачать у фінальних епізодах.

"Папік" 2 сезон 16 серія: сюжет

Якщо у Лізи Якушевої життя пішло шкереберть, то от в Олександра Меркулова все було ідеально. Перспективна робота у закордонному серіалі, стабільні гонорари, кохана Катерина Сергіївна поряд – здається, краще бути не може. Папік вирішив вдруге піти до вівтаря і навіть познайомив жінку зі своєю єдиною донькою.

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Це весілля збадьорило Лізу. Дівчина, як агент Папіка, взялась за організацію особливої події. Для свята вона вибрала ресторан Ельдара і особисто зустрілась з колишнім коханим, щоб обговорити деталі весілля.

Особливим сюрпризом став феєричним виступ Лізи, який настільки сподобався режисеру, на якого працює Дід, що той знайшов для неї нового продюсера з Швеції.

Та тут на Лізу, як і на глядачів, чекатиме сюрприз. Дівчина вагітна від Ельдара і тепер має обрати: кар'єра чи дитина? Що обере Ліза – дізнавайтесь у фіналі серіалу "Папік 2".

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Головні актори серіалу "Папік 2":