"Паралельні матері" Педро Альмодовара з Пенелопою Крус відкриють Венеціанський кінофестиваль

20 липня 2021 , 11:04
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Джерело:

24 канал

Новий фільм дворазового лауреата премії Оскар Педро Альмодовара "Паралельні матері" (Madres paralelas) відкриє Венеціанський міжнародний кінофестиваль, що пройде з 1 по 11 вересня 2021-го року.

В головний ролях зіграли лауреатка премії Оскар Пенелопа Крус, Россі Де Пальма, Мілена Сміт, Ісраель Елехальде, Джульєтта Серрано, Айтана Санчес-Хіхон. І для Пенелопи Крус, і для Россі Де Пальма "Паралельні матері" стануть восьмою спільною роботою з Педро Альмодоваром. Про це повідомила пресслужбі фільму "Вольга Україна". 

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"Я народився як кінорежисер в 1983 році у Венеції, – прокоментував новину Педро Альмодовар, – в секції Mezzogiorno Mezzanotte. Тридцять вісім років по тому мене запросили відкрити фестиваль. Я не можу висловити радість і честь, і як багато це значить для мене. Я дуже вдячний фестивалю за це визнання та сподіваюся йому відповідати".

Більше новин про фільм, зокрема українську дату прем'єри та офіційний трейлер – пресслужба повідомить згодом.

Все, що ми знаємо про фільм "Паралельні матері" сьогодні

Режисер та автор сценарію

Педро Альмодовар – дві премії Оскар, чотири нагороди Каннського кінофестивалю.

Його фільми:

  • "Біль та слава";
  • "Людський голос";
  • "Все про мою матір";
  • "Поговори з нею";
  • "Повернення";
  • "Жінки на межі нервового зриву";
  • "Джульєтта";
  • "Розірвані обійми".


На зйомках фільму "Паралельні матері" / Фото пресслужба фільму "Вольга Україна"

Оператор

Хосе Луїс Алькайне – нагорода Каннського кінофестивалю.

Фільми, які Хосе зняв:

  • "Шкіра, в якій я живу";
  • "Повернення";
  • "Жінки на межі нервового зриву";
  • "Зв'яжи мене";
  • "Вибух з минулого".

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Акторський склад

Пенелопа Крус – премія Оскар, премія Каннського кінофестивалю;

Акторка у таких стрічках:

  • "Вікі Крістіна Барселона",
  • "Повернення",
  • "Кокаїн",
  • "Не йди",
  • "Розірвані обійми",
  • "Пірати Карибського моря: На дивних берегах",
  • "Ескобар",
  • "Ванільне небо",
  • "Біль та слава".


Пенелопа Крус у фільмі "Паралельні матері" / Фото пресслужба фільму "Вольга Україна"

Россі де Пальма – дві номінації на премію Goya.

Знімався у таких фільмах:

  • "Жінки на межі нервового зриву",
  • "Розірвані обійми",
  • "Квітка моєї таємниці",
  • "Кіка",
  • "Джульєтта".

Мілена Сміт – номінація на премію Goya.

У 2005 році Мілена зіграла у фільмі "Переступити межу".


"Паралельні матері" / Фото пресслужба фільму "Вольга Україна"

Айтана Санчес-Хіхон 

Актор зіграв у таких картинах:

  • "Прогулянка в хмарах",
  • "Машиніст",
  • "Я не боюся",
  • "Небезпеки любові",
  • "Оголена маха". 
Автор: Наталія Гулій