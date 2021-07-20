"Паралельні матері" Педро Альмодовара з Пенелопою Крус відкриють Венеціанський кінофестиваль

Новий фільм дворазового лауреата премії Оскар Педро Альмодовара "Паралельні матері" (Madres paralelas) відкриє Венеціанський міжнародний кінофестиваль, що пройде з 1 по 11 вересня 2021-го року.

В головний ролях зіграли лауреатка премії Оскар Пенелопа Крус, Россі Де Пальма, Мілена Сміт, Ісраель Елехальде, Джульєтта Серрано, Айтана Санчес-Хіхон. І для Пенелопи Крус, і для Россі Де Пальма "Паралельні матері" стануть восьмою спільною роботою з Педро Альмодоваром. Про це повідомила пресслужбі фільму "Вольга Україна".

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"Я народився як кінорежисер в 1983 році у Венеції, – прокоментував новину Педро Альмодовар, – в секції Mezzogiorno Mezzanotte. Тридцять вісім років по тому мене запросили відкрити фестиваль. Я не можу висловити радість і честь, і як багато це значить для мене. Я дуже вдячний фестивалю за це визнання та сподіваюся йому відповідати".

Більше новин про фільм, зокрема українську дату прем'єри та офіційний трейлер – пресслужба повідомить згодом.

Все, що ми знаємо про фільм "Паралельні матері" сьогодні

Режисер та автор сценарію

Педро Альмодовар – дві премії Оскар, чотири нагороди Каннського кінофестивалю.

Його фільми:

"Біль та слава";

"Людський голос";

"Все про мою матір";

"Поговори з нею";

"Повернення";

"Жінки на межі нервового зриву";

"Джульєтта";

"Розірвані обійми".



На зйомках фільму "Паралельні матері" / Фото пресслужба фільму "Вольга Україна"

Оператор

Хосе Луїс Алькайне – нагорода Каннського кінофестивалю.

Фільми, які Хосе зняв:

"Шкіра, в якій я живу";

"Повернення";

"Жінки на межі нервового зриву";

"Зв'яжи мене";

"Вибух з минулого".

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Акторський склад

Пенелопа Крус – премія Оскар, премія Каннського кінофестивалю;

Акторка у таких стрічках:

"Вікі Крістіна Барселона",

"Повернення",

"Кокаїн",

"Не йди",

"Розірвані обійми",

"Пірати Карибського моря: На дивних берегах",

"Ескобар",

"Ванільне небо",

"Біль та слава".



Пенелопа Крус у фільмі "Паралельні матері" / Фото пресслужба фільму "Вольга Україна"

Россі де Пальма – дві номінації на премію Goya.

Знімався у таких фільмах:

"Жінки на межі нервового зриву",

"Розірвані обійми",

"Квітка моєї таємниці",

"Кіка",

"Джульєтта".

Мілена Сміт – номінація на премію Goya.

У 2005 році Мілена зіграла у фільмі "Переступити межу".



"Паралельні матері" / Фото пресслужба фільму "Вольга Україна"

Айтана Санчес-Хіхон

Актор зіграв у таких картинах: