Найкращі фільми та актори за версією BAFTA-2021: список усіх переможців премії

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Джерело:

24 канал

Церемонія нагородження преміями BAFTA-2021 відбулась 11 квітня. Які стрічки стали лауреатами премії – дізнавайтесь у матеріалі.

Через пандемію коронавірусу церемонію вирішили провести в гібридному форматі. Так, 10 квітня в онлайн-трансляції оголосили перших переможців BAFTA-2021. А от головні номінації представники Британської академії кіно і телевізійних мистецтв притримали на 11 квітня.

Варто знати Оголосили номінантів премії BAFTA-2021

За традицією, оголошення результатів пройшло в концертному залі Альберт-голл. На червону доріжку BAFTA-2021 завітали актори Том Гіддлстон, Азім Чаундрі, Пріянка Чопра, Фібі Дайневор, Чиветел Еджіофор, Синтія Еріво, Г'ю Грант, Джеймс Макевой та ін. Чимало зірок Голлівуду долучились до події дистанційно. Хто ж здобув бажану статуетку BAFTA-2021 – дивіться у матеріалі.

Переможці премії BAFTA Awards-2021

  • Найкращий фільм – "Земля кочівників" (Nomadland)
  • Найкраща акторка – Френсіс Макдорменд, "Земля кочівників" (Nomadland)
  • Найкращий актор – Ентоні Хопкінс, "Батько" (The Father)
  • Найкращий режисер = Хлоя Чжао, "Земля кочівників" (Nomadland)
  • Найкращий британський фільм – "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman)
  • Найкраща музика до фільму – "Душа" (Soul)
  • Найкращий документальний фільм – "Мій учитель – восьминіг" (My Octopus Teacher)
  • Найкращий дебют британського письменника, режисера або продюсера – Ремі Вікс "Його дім" (His House)
  • Найкращий актор другого плану – Деніел Калуя, "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah)
  • Найкращий оригінальний сценарій – "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman)
  • Найкраща акторка другого плану – Юн Е Чжон, "Мінарі" (Minari)
  • Найкраща операторська робота – "Земля кочівників" (Nomadland)
  • Найкращий не англомовний фільм – "Ще по одній" (Another Round), Данія
  • Найкращий монтаж – "Звук металу" (Sound of Metal)
  • Найкращий анімаційний фільм – "Душа" (Soul)
  • Найкращий адаптований сценарій – "Батько" (The Father)
  • Найкращий акторський склад – "Скали" (Rocks)
  • Найкращий короткометражний анімаційний фільм – "Сова і кішка" (The Owl and the Pussy-Cat)

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  • Найкращий короткометражний фільм – Фара Набулсі "Теперішнє" (The Present)
  • Найкраща робота художника-постановника – "Манк" (Mank)
  • Найкращі костюми – "Ма Рейні: Мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom)
  • Найкращі візуальні ефекти – "Тенет" (Tenet)
  • Найкращий звук – "Звуки металу" (Sound of Metal)