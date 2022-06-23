Періс Гілтон любить Україну: на "Каннських левах" її зап’ястя прикрасила синьо-жовта стрічка
Джерело:інстаграм nelli_gardens
Зараз у Каннах триває фестиваль "Каннські леви". Під час одного із заходів на зап’ястя американської акторки Періс Гілтон зав’язали стрічку у кольорі українського прапора.
Тренерка з фітнесу та фотомодель Неллі Гаденс показала в інстаграмі відео, як зав’язує на руку Гілтон синьо-жовту стрічку. Актриса, яка була одягнена у сукню з квітами, щиро усміхалася і була щасливою, що може підтримати українців у такий спосіб.
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Періс Гілтон підтримала Україну
В інстаграмі Неллі написала, що на третій день "Каннських левів" виконала свою місію.
Тепер @parishilton має на руці український прапор. Слава Україні,
– наголосила вона.
Неллі доповнила, що зірка була дуже милою і сказала, що любить Україну.
Періс Гілтон із синьо-жовтою стрічкою: дивіться відео
Що це за фестиваль "Каннські Леви", на який прийшла Періс Гілтон
"Каннські Леви" – щорічний фестиваль, який є глобальною подією для тих, хто працює у творчій комунікації, рекламі чи суміжних сферах. Саме на цьому міжнародному фестивалі відзначаються проривні, нестандартні ідеї, підходи та технології, які задають тенденції в розвитку культури, бізнесу і суспільства.
Фестиваль вважають найбільшим збором професіоналів, дизайнерів, цифрових новаторів та маркетологів у світі.
Цьогорічний фестиваль стартував 20 червня й триватиме 5 днів – до 24 червня. До речі, на відкритті фестивалю виступив Володимир Зеленський.
Важливо Україні потрібні союзники, – Зеленський звернувся до учасників фестивалю "Каннські леви"
Нагадаємо, раніше Анджеліні Джолі, яка відвідала Україну, подарували срібну каблучку українського виробника із мапою України.
Варто зазначити, що, попри війну в Україні, голлівудські знаменитості продовжують одягати український одяг: сукні, вишиті сорочки, комбінезони тощо. Крім цього, додають до свого вбрання аксесуари українських виробників. Тепер список з Мадонною, Меган Фокс, Кетрін Зетою-Джонс, Отем де Уайлд тощо доповнила не лише Анджеліна Джолі, а й Періс Гілтон. За словами моделі Неллі, вона носила подарований синьо-жовтий браслет весь день.