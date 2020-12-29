Серіал "Перші ластівки: Zалежні", який презентували 14 грудня на "Новому каналі", продовжує підкорювати кіноманів цікавими фактами про зйомки і деталями сюжету. Так, стало відомо, що Олександр Рудинський мав курйозну ситуацію з борщем.

Курйоз на зйомках "Перші ластівки: Zалежні"

Ексклюзивно для 24 каналу художник по гриму Марта Скальська розповіла про найсмішніший інцидент на зйомках 2 сезону "Перших ластівок". За сюжетом, Олексію, якого зіграв Олександр Рудинський, вилили на голову борщ. Для реалістичності використали справжню запашну страву, яка й призвела до курйозу.

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Коли ми відзняли сцену з борщем, знімальній групі потрібно було дуже швидко переїхати на другу локацію. Ми помили Саші Рудинському голову… Але запах борщу переслідував його на всіх решта локаціях,

– розповіла майстриня по гриму Марта Скальська.



Олександр Рудинський на зйомках 2 сезону "Перших ластівок" / Фото Новий канал

Знімальна група намагалась допомогти Олександру Рудинському подолати дискомфорт, однак змити запах борщу того дня так і не вдалось. Через це актор всю зміну терпів насмішки колег, які відзначались креативністю.

"Він скаженів і нам постійно доводилося перемивати йому голову. А команда, звичайно ж, не упускала можливості пожартувати з Саші", – додала Марта Скальська.



Курйоз із борщем на зйомках "Перших ластівок 2" / Фото Новий канал

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Що відомо про "Перші ластівки: Zалежні"

"Перші ластівки: Zалежні" став, без сумніву, одним з найочікуваніших проєктів "Нового каналу". Стрічка розповіла про студентів факультету журналістики, до яких приходить нова викладачка Кіра Зотова. Вона добре відома журналістка-розслідувачка, яка написала резонансні статті.

За кілька днів після знайомства у гуртожитку скоїв самогубство студент Іван Кожух. Це якраз та справа, за яку хоче взятись Кіра Зотова та одногрупники хлопця. Розслідування розкриє чимало брудних деталей життя не тільки Івана, але й всіх героїв серіалу, адже кожен має свою залежність.

Це вже 2 сезон "Перших ластівок". Актори стрічки повернулись до зйомок у незвичних амплуа, які вже зуміли вразити глядачів.