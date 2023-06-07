За словами актора, на початку 2023 року хтось проти нього розпочав кампанію дезінформації. Через це його сім’ю залякували, а друзям погрожували вбивством.

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Зірка "Венздей" вперше прокоментував звинувачення у секс-домаганнях

Нагадаємо, у січні, дівчата, які начебто постраждали від сексуальних домагань Персі Гайнса Вайта, створили гештег #cancelpercy і за ним ділилися своїми історіями.

Були використані мої неповнолітні фотографії, а приклади моєї поведінки подавалися як ненависні. Моя подруга Джейн була помилково зображена жертвою і її спроби виправити все було проігноровано,

– поділився Персі Гайнс Вайт в інстаграмі.



Персі Гайнс Вайт відповів на звинувачення у секс-домаганнях / Скриншот

Актор стверджує, що це неправдиві чутки. Він поділився, що не може прийняти те, що дехто його зображують фанатиком чи зі злочинно недбалим ставленням до безпеки людей. "Це безпідставні й шкідливі заяви, які можуть викликати недовіру до справжніх жертв", – пояснив він.

Персі Гайнс Вайт зізнався: "Дуже прикро знати, що ця дезінформація засмутила людей", і подякував усім, хто його підтримав та допоміг поділитися справжніми фактами. Також він наголосив, що варто зупинити переслідування його родини, друзів і колег.