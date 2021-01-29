Після скандалу з Армі Гаммером у Голлівуді знімуть фільм про канібалізм: який актор отримав роль

Голлівудський актор Армі Гаммер потрапив у гучний скандал через листування про канібалізм. Шалений резонанс у мережі не оминули увагою кіновиробники, які вирішили створити фільм про любов двох канібалів. І головну роль отримає колега Армі Гаммера.

Джерело: The Hollywood Reporter

Часто для створення фільмів використовують реальні події, які сколихнули весь світ. Тоді історії кохання, катастрофи чи історичні драми отримують зовсім інше звучання та сприйняття авдиторією. Не оминули у Голлівуді і резонансний скандал з Армі Гаммером, про який продовжує говорити весь світ. Відтак кіновиробники вирішили створити драму про канібалізм.

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Колеги актора екранізують книгу Каміль Де Анджеліс, в якій розповідається про дівчину, яка намагатиметься розібратись у своїх почуттях. Вона вирушить у мандрівку на пошуки батька, якого ніколи не бачила, і почне з'ясовувати, чому у неї є непереборне бажання вбити людей, які її люблять, та з'їсти їх.

Цікаво, що екранізує новелу режисер Лука Гуаданьїно, автор стрічки "Назви мене своїм ім'ям". Головну роль у фільмі про канібалів зіграє Тімоті Шаламе, а от його скандальний колега по оскароносному фільму Армі Гаммер не отримав запрошення у цей проєкт. Такий збіг обставин у пресі вже назвали сюрреалістичним.

За неофіційними даними, ідея створення фільму про канібалів зародилась задовго до скандалу з Армі Гаммером. Перемовини щодо цього проєкту велись тривалий час. Наразі у Голлівуді триває підготовка до зйомок, які можуть розпочатись вже навесні 2021 року. Головну роль, ймовірно, віддадуть актрисі Тейлор Рассел, з якою поки тривають перемовини.

Скандал з Армі Гаммером: коротко